Suspenden a profesor mexicano por incitar a torturar a mujeres

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue difundido en redes sociales un video indignante.

En el metraje, un docente de la Universidad Nacional Autónoma de México incita, sin mayor descaro, a torturar a las mujeres que protestan en defensa de sus derechos y pertenecen al movimiento feminista.



Genaro Castro Flores fue grabado, durante una clase virtual, por una de sus alumnas, quien publicó el video en TikTok y pidió que fuese difundido y viralizado.

“Yo agarro dos, tres mujeres y me las llevo. Las detengo y ahí las cuestiono”, fueron las palabras del profesor mientras argumentaba que no entendía por qué las autoridades no detenían a quienes protestan, infiriendo, además, que las manifestaciones de las mujeres en pro de derechos son, desde su óptica, ilegítimas.



Añadió que les diría: “te voy a torturar para que me digas ¿quién te paga?, ¿quién te manda? y ¿cuál es tu objetivo?”.



Los comentarios de indignación en redes sociales y el cubrimiento de los medios nacionales sobre este lamentable hecho no se hicieron esperar.



Las personas cuestionan la violenta carga en las infames declaraciones.



Los usuarios demandaron que la UNAM hiciera algo, pues, según ellos, pareciera que la institución educativa encubre a los docentes con perfiles como el de Castro Cortés.

Así luce “el muro de paz” está noche, donde diversos colectivos de mujeres, escriben nombres de las víctimas de feminicidios en México en las vallas que cubren palacio nacional. @heraldodemexico pic.twitter.com/I2YaA7RZnp — Daniel Ojeda (@danielojedaju) March 7, 2021

Al respecto, la Universidad respondió el 9 de marzo. Mediante un comunicado, la UNAM rechazó los comentarios emitidos por el profesor.



“Estos comentarios vulneran los principios y valores universitarios”, puntualizó el texto.



El docente, quien dictaba clases en la Facultad de Contaduría y Administración, fue separado de su cargo y, de acuerdo con la UNAM, en este momento “se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos”.



