En un video de cámaras de seguridad quedó documentado el momento en el que dos hombres abordaron a una madre que caminaba por la vía pública, acompañada por su hijo de solo 3 años. Los sujetos pretendían robar a la mujer; sin embargo, el pequeño reaccionó y mordió a uno de los delincuentes.



Los hechos sucedieron en la ciudad de Córdoba, en Argentina.

Medios locales han compartido el clip en el que se ve como dos sujetos se abalanzan contra la mujer, quien yace en el suelo. Mientras tanto, su pequeño hijo intenta evitar el robo golpeando a uno de los hombres.



La mujer, identificada como Sofía, contó al medio local ‘Telefe Córdoba’ que mientras caminaba junto a su hijo vio de reojo a dos sujetos, a quienes ya se había cruzado unas cuadras antes. “En el momento en mi cabeza pasaron un montón de cosas (…) Lo único que llevaba eran las llaves de mi domicilio y mi celular, nada más. Opté por ver si había alguna ventana para lanzar el celular y que no me lo robaran”, comenzó contando.

Hay un momento en el video en el que se ve que lo muerde. Mi hijo lo muerde, le pega, se le tira encima, en la desesperación de querer ayudarme FACEBOOK

TWITTER

Sofía aseguró que, luego golpeó la puerta de una vivienda cercana con las llaves. “En ese momento, se me abalanza este tipo. Yo lo primero que hice fue tirarme al piso, ponerme en una posición fetal, agarrar mi celular y mi ropa”. Aquí, empezó a forcejear con uno de los ladrones, sin embargo, su hijo no dudó en defenderla.



(Puede leer: Hombre con discapacidad visual mató a su esposa de 62 años en un ataque de ira).



“Mi hijo se angustia, interfiere en medio de este sujeto que estaba luchando conmigo, tratando de quitarme el celular, y lo empieza a golpear. No tenía mucha fuerza, pero quizás a al ladrón le estorbaba”, narró.



Ante este panorama, el segundo delincuente se acercó a ellos, tratando de separar al niño de su compañero de hurto. Al escuchar los gritos de la madre, los vecinos reaccionaron y acudieron para ayudarla, logrando así frustrar el asalto.



“Hay un momento en el video en el que se ve que lo muerde. Mi hijo lo muerde, le pega, se le tira encima, en la desesperación de querer ayudarme”, afirmó para el citado medio.



Finalmente, la madre aclaró que los ladrones no los golpearon y no hubo lesionados; sin embargo, cuando ella cayó al suelo, se golpeó contra la puerta del domicilio. Los sujetos salieron huyendo de la escena sin haber podido llevar a cabo el robo.

Más noticias en EL TIEMPO

-Mujer se hace viral al mostrar el gran mercado que compró con 150 dólares

-Pasajeros ebrios ocasionaron una pelea en avión de Latam; hay varios heridos

-Siete personas asesinadas en billar; menor de 12 años dentro de las víctimas

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS