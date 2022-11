Un video publicado en Twitter muestra a los bomberos fallecidos alistándose a toda prisa para salir en su camión poco antes de chocar contra un avión de la aerolínea Latam en el aeropuerto internacional Jorge Chávez este viernes.



El clip publicado en redes sociales muestra a los bomberos Ángel Torres García (23), de la compañía de bomberos Garibaldi 6; y Nicolás Santa Gadea (44), de la compañía Garibaldi 7, alistándose a toda prisa para salir.



Willax TV reporta que bomberos participarían de un simulacro de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez, por lo que ellos mismos grabaron todas sus acciones.

No se precisa si se trató de un simulacro o de una emergencia en sí, pues Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, indicó que no se reportó ninguna emergencia, el vuelo estaba óptimo en condiciones y tenía permiso para despegar.



“Se encontró con un camión en la pista de aterrizaje y no sabemos qué hacía ese camión ahí. Nosotros estamos esperando esclarecer este hecho, no hemos tenido ninguna coordinación (con LAP)”, subrayó.



Another video of the accident in Peru pic.twitter.com/Nhe3kc9jp0 — Flight Emergency (@FlightEmergency) November 18, 2022

En la grabación también aparece el bombero sobreviviente, Manuel Villanueva Alarcón (31), quien se encuentra en estado grave en el hospital Alberto Sabogal, con ventilación mecánica debido a que presenta una fractura en la base del cráneo.



Cabe indicar que otros videos muestran a tres vehículos de los bomberos movilizándose cerca de la pista de despegue. Al parecer, uno de los conductores no se percató de la presencia del avión y pese a su maniobra, terminó impactando con la nave.



Tras el fatal accidente, los vuelos que iban a partir desde diversos aeropuertos del país hacia la ciudad de Lima, como Tumbes y Chiclayo, fueron suspendidos hasta el sábado a las 13:00 horas.