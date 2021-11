Video: Mauricio Macri le quita micrófono a periodista y lo tira al piso

El expresidente de Argentina Mauricio Macri está envuelto en una polémica luego de que, antes de ingresar a una indagatoria, agrediera a un periodista arrojándole su micrófono al suelo.



El hecho se presentó este miércoles 3 de noviembre, cuando Macri llegó al tribunal federal de la localidad de Dolores para declarar en medio de una investigación en su contra.

El expresidente argentino es investigado por presunto espionaje ilegal durante su gobierno.



Las autoridades indagan si en su periodo se permitió el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada, hallado hundido en 2018 tras un año desaparecido.



En los videos del momento se observa que Macri llega a los tribunales. Allí lo esperaba un nutrido grupo de reporteros y camarógrafos.



Macri camina hacia la entrada del recinto cuando Nicolás Munafó, periodista del canal C5N, le acerca su micrófono y le pregunta si va a declarar.



En ese momento se puede ver que el expresidente agarra el micrófono del reportero y lo tira al suelo.



El mismo reportero del canal afirmó que su aparato fue pateado por el equipo de seguridad de Macri mientras ingresaban a los tribunales en los que el exmandatario entregaría su declaración.



Posteriormente, el aparato terminó en el agua.

El momento justo, cuando #Macri me tira el micrófono. Encima, riéndose 🤦🏻‍♂️

La foto de Telam/ Fernando Gens pic.twitter.com/bhzyjZBcOe — Nicolás Munafó (@nicolasmunafo) November 3, 2021

Las disculpas y la versión de Macri

Una vez el suceso se viralizó, el expresidente Mauricio Macri escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se disculpó por lo ocurrido y afirmó que fue un acto reflejo.



“Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua”, escribió.



Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2021

El expresidente también dio una versión más amplia de los hechos en entrevista con ‘La Nación +’, canal de noticias del diario argentino ‘La Nación’.



“Se ve en las imágenes. Yo bajo del auto, con las tensiones que uno tiene en un momento así, porque sinceramente uno es un ser humano, y veo una nube de micrófonos. Voy avanzando y veo que hay varios que tienen como patas y ese se me viene encima. Entonces lo agarro y lo trato de tirar”, dijo.



Según Macri, no vio de qué medio era el micrófono y simplemente reaccionó pues, según él, este lo iba a golpear.



“Ni vi. Ni vi qué micrófono era. Le pido disculpas porque el micrófono terminó en el agua. Pero la verdad es que lo que hice es tratar de evitar que el micrófono colisione con mi cabeza porque venía avanzando. Fue un segundo (...)”.



“Lamento, lamento porque se ve que es un segundo. No es que estoy dialogando con un periodista y le saco el micrófono. Es que, en esa nube, ese se venía directamente a mi cabeza. Fue justo el de este medio de comunicación”, agregó.



ENTREVISTA EXCLUSIVA | Tras su presentación en el juzgado federal de Dolores, habla el expresidente Mauricio Macri.



👉 Con @JonatanViale y @_LauraDiMarco.



📺 A las 20 en LN+. pic.twitter.com/hiP1UCIhCx — La Nación Más (@lanacionmas) November 3, 2021

Esta versión fue rechazada por Nicolás Munafó, el periodista agredido, quien dijo que su micrófono no estuvo cerca de la cabeza de Macri ni mucho menos iba a golpearlo.



“Se ve claramente, sin empujarlo, sin tocarlo, sin nada. El dice que tenía miedo de que el micrófono le pegara y se lo quiso sacar de encima. El micrófono estaba lejos, estaba a la misma distancia que otros”, dijo en 'C5N'.



También afirmó que no se trató de un acto reflejo, pues Macri vio el micrófono y decidió lanzarlo.



“Él ve el micrófono, lo mira y lo agarra. Levanta la mano y lo arranca, eso no es un acto reflejo. El micrófono no iba hacia él”, agregó.



Las críticas del periodista se suman a otras que han mencionado que pudo tratarse de una acción directa contra el medio de comunicación que ha sido crítico de Macri en repetidas ocasiones.



Por este hecho, el expresidente fue denunciado por el abogado Gregorio Dalbón por los delitos de “robo, daño y agresión”.



“Lo que hizo Macri hoy en Dolores será denunciado e investigado en sede penal. Posteriormente se interpone Daños y Perjuicios. Pagará con su patrimonio. Estamos trabajando la cautelar para embargar sus bienes”, dijo el abogado en sus redes.



Nico Munafo en comisaría por la violencia del ex Presidente Macri, ya está denunciado ante la UFI 4 a cargo del Dr.Mario Pérez.



Macri y una nueva causa en Dolores… pic.twitter.com/eZK5k8eS43 — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) November 3, 2021

Críticas de las asociaciones de prensa

Macri se convirtió en objeto de cientos de críticas en redes y medios de comunicación.



Algunos de los primeros en pronunciarse sobre el hecho fueron las asociaciones de prensa de Argentina.



La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) calificó el suceso como una agresión hacia un periodista que intenta cubrir un hecho de interés público.



“Adepa condena la acción del expresidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de @C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores. Macri tiró al piso un micrófono de ese canal mientras caminaba hacia la puerta de la dependencia judicial. Se trata de una agresión contra un medio que intentaba registrar un hecho de interés público”, escribieron en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se solidarizó con el periodista Munafó y reclamó a los políticos tener tolerancia y respeto por la labor periodística.



“En las filmaciones se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando. Luego esa herramienta de trabajo fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua”.



"Fopea les recuerda a los dirigentes de todas las expresiones políticas que su ejemplo es fundamental para la construcción de ciudadanía y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico”, dijo el Foro tras el incidente.

Reiteramos #LibertadDeExpresión #FOPEALibertadDeExpresion



FOPEA se solidariza con @nicolasmunafo, periodista del canal C5N agredido por @mauriciomacri en el marco de una cobertura periodística. pic.twitter.com/hw5j4n0Djd — FOPEA (@FOPEA) November 3, 2021

