Mamá grita con rabia exigiendo justicia por feminicidio de su hija.

El asesinato de Ingrid Escamilla, en México, levantó el grito de toda la población mexicana y mundial que exige justicia ante los casos de feminicidio. Para conmemorar la memoria de Ingrid, el pasado 15 de febrero se realizó una multitudinaria manifestación al frente del edificio en donde fue asesinada.



Durante la jornada de protestas se captó un contundente mensaje que ha sido replicado y apoyado en redes sociales: una madre exige justicia por el caso del asesinato de su hija, ocurrido en 2016.

Todo quedó registrado en un video del canal 'Combatimos la tiranía', que acompañó la movilización, ocurrida el pasado 15 de febrero.

Yesenia Zamudio habló en frente de la conglomeración y dijo que era momento de acabar con este flagelo (feminicidio) que, en 2019 y según cifras del diario español 'El País', cegó la vida de 3.142 mujeres en México.



"A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor ni necesito tu partido político para que me represente (...) Y sí, soy una madre empoderada", aseguró ante el respetuoso silencio de sus miles de acompañantes.

“Antes de que asesinaran a mi hija han matado a muchas. ¿Y como estábamos todas? En casa llorando y bordando. Ya no señores. Se les acabó. Ya rompimos el silencio”.



La piel de gallina escuchando a esta madre mexicana.

Zamudio perdió a María de Jesús Jaimes Zamudio, su hija, en 2016. Ella fue arrojada de un edificio. La joven, de 19 años, estudiaba ingeniería y, desde el momento de su deceso, Yesenia ha exigido justicia y ha acompañado y alentado a todos los que alzan su voz con repudio ante este tipo de crímenes.



"Tengo todo el permiso de quemar y romper. Y no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija", dijo durante su enérgico pronunciamiento. "Antes de que asesinaran a mi hija habían asesinado a muchas".

No les vamos a permitir que hagan un maldito circo de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y todas las que acosan FACEBOOK

En un reportaje del medio 'DW', Yesenia habló del caso de su hija y del activismo del cual hace parte en la actualidad con el fin de que su voz sea escuchada.



"No les vamos a permitir que hagan un maldito circo de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y todas las que acosan", acotó.



El mensaje de Yesenia ha tenido enorme resonancia en las redes sociales, las cuales se inundaron con mensajes de apoyo y resistencia tanto para ella como para todas aquellas personas que padecen la pérdida de un ser querido a causa del feminicidio.

Yesenia Zamudio perdió a María de Jesús Jaimes Zamudio, su hija, en 2016

El pasado 19 de febrero, cuatro días después del mensaje de Yesenia, fue hallado el cuerpo de Fátima, una menor de edad que fue raptada y asesinada.



Estos crímenes recientes, y otros más ocurridos en el pasado, recibieron el absoluto rechazo de la opinión pública y de todas aquellas personas que, como Yesenia y como los familiares de Ingrid y de Fátima, exigen justicia.

