Una cámara captó el momento en que unos presuntos ladrones van a bordo de un vehículo que robaron en Av. 1 de Mayo en Naucalpan, Estado de México.



Por medio de Twitter, el usuario @SoyNaucalpan compartió el video donde se aprecia a dos hombres dentro de un auto, mientras se burlan de lo ocurrido.



“Por pen… nos cruzamos y ¿qué pasó? Qué ya ching… a tu madre… ya se la está comiendo bien cag…”, se escucha decir a los sujetos.



Asimismo, los hombres hablan de otros atracos donde detallaron automóviles de otros modelos. Sumado a esto, se ve a uno de ellos revisar la guantera para verificar el modelo del auto.



Por su parte, uno de ellos preguntó: “¿No le quitase el reloj?”



En tanto, el otro sujeto respondió: "No güey, no se lo quité, pues ayúdame a respirar, yo hago toda la chamba, no puedo quitar y arrebatar, sí soy bien rapiña, pero…”.



A continuación, el video en el que quedó registrado el robo y la conversación:



Cabe mencionar que, de acuerdo con la cuenta de Twitter, el auto fue abandonado en la colonia Tacuba de la Ciudad de México.

GDA EL UNIVERSAL