En video: emergencia por incendio forestal en la cima de un volcán en Guatemala

Este jueves, 22 de febrero de 2024, autoridades de Guatemala declararon “alerta naranja” a causa de la conflagración que se se desató este 21 de febrero sobre el volcán inactivo Agua, el cual está situado a unos 30 km al suroeste de Ciudad de Guatemala.



En medio de la emergencia por el incendio forestal, aún no se reportan víctimas diferentes a la misma vegetación, fauna y naturaleza de la zona. Por lo que, sus alrededores aún no han sido evacuados.



En conformidad con Rodolfo García, vocero de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, “ante la emergencia del incendio forestal, se declara la alerta anaranjada institucional, lo que permite la disposición total de recursos para combatir el fuego", informó a periodistas y medios de comunicación.



Además, se conoció que en caso de ser necesaria, se hará evacuación del municipio Indígena Santa María de Jesús, zona cercana al incendio. Aunque, por ahora el fuego está lejos de zonas pobladas.



Durante estas últimas horas las brigadas de bomberos y militares se apoyan de dos helicópteros y dos avionetas que arrojan agua sobre las llamas del volcán de 3.766 metros de altura, esto con el fin de combatir el siniestro natural.

Desde el Sur del departamento de Guatemala, sobre la VAS de Villa Nueva se puede apreciar el foco o la magnitud del incendio forestal del volcán de Agua. El área que actualmente se está quemando tiene bosque de pino y pajonales. La humedad de la madrugada espero ayude a mitigar. pic.twitter.com/fbzKqvSi9E — Volcanero chapín 🌋📷 (@DavidRojasGt) February 22, 2024

Algunas personas han compartido los videos de cómo se ve el fuego en la cima del volcán Agua, desde el casco urbano de Guatemala.

22 de febrero, Ciudad de Guatemala, asi se ve el incendio en la cima del volcán de agua hoy por la madrugada pic.twitter.com/n1IKmA1hHg — carbonvivo (@carbonvivo) February 22, 2024

Hasta el momento, las autoridades aún no confirman la causa oficial de la conflagración. No obstante, según el medio El Colombiano la preocupación crece, debido a que "en la actualidad hay 13 incendios forestales activos en diferentes regiones del país".



A su vez, este volcán es considerado como un 'volcán dormido', por lo que no se descartan las posibilidades de reactivarse. Añadiendo que se desconoce la fecha exacta desde que tuvo su última erupción.



El incendio del Volcán de Agua desde la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/LcwYheqntw — carbonvivo (@carbonvivo) February 22, 2024

Por otro lado, tenga en cuenta que según la Organización Panamericana de Salud (OPS), la única medida de prevención efectiva en el caso de una explosión o un incendio que se sale de control es la evacuación temprana.



Así, "los servicios de salud locales y la población deben recibir información actualizada y permanente por parte de las autoridades sobre las áreas de mayor riesgo por impacto de rocas y explosiones volcánicas y las probabilidades de explosión. Los riesgos para la salud son traumas, quemaduras en la piel y laceraciones por roca volcánica", en conformidad como se lee en el portal web de la OPS.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

