Video: Hombre usó su celular en estación de gasolina y desató incendio

En Guanajuato (México), una camioneta del Gobierno se incendió en una gasolinera, al parecer, debido a que su conductor estaba usando su celular mientras cargaba el combustible. El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y se hizo viral en las redes sociales.

El suceso ocurrió el pasado 22 de marzo. En el clip se puede ver que el conductor, al notar que la manguera está en llamas, la saca de inmediato del tanque, lo que provoca que el fuego se propague hasta el motor.



El hombre se aleja rápidamente de la camioneta.



🎦📵📶#Video Cuando la gente no hace caso de los carteles de advertencia de #NoUsarCelular en estaciones de servicio...pasa esto. #Guanajuato (#México), un hombre provocó un incendio en una estación por usar su teléfono celular, que se presume, provocó una chispa. pic.twitter.com/jBrhS1COvL — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) March 29, 2021

Según el diario méxicano ‘El Universal’, los empleados de la gasolinera pidieron ayuda a la unidad municipal de Bomberos, quienes al llegar encontraron el vehículo parcialmente calcinado.

Los Bomberos concluyeron que el incidente pudo haberse derivado de la manipulación del teléfono móvil en una estación de servicio, cerca a las bombas de combustible.



Adicionalmente, hicieron un llamado a todos los propietarios de vehículos para que no utilicen sus celulares mientras están al interior de cualquier gasolinera.



La cadena de televisión local ‘ADN40’ informó que los teléfonos móviles no han sido diseñados para usarse en atmósferas explosivas. Al no ser ‘intrínsecamente’ seguros, deben evitarse en áreas peligrosas.



Afortunadamente ninguna de las personas presentes durante el accidente resultaron heridas.

