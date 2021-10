Video: indignación por hombre que pateó un coche con un bebé adentro

El pasado jueves 7 de octubre, a través de Twitter, un usuario compartió un video en el que se observa cómo un hombre que iba caminando por la calle pasa junto a un coche en el que se encontraba un bebé, lo patea fuertemente y sigue caminando en Providencia, Chile.



En el mismo trino, se informa que por fortuna el menor no sufrió ningún tipo de lesión y que se encuentra bien de salud. Así mismo, se pide ayuda a los internautas para que den información sobre el paradero del agresor.



“Ayuda para encontrar a este que no tiene nombre. Bebé está bien afortunadamente. Pasó en Manuel Montt y Pérez Valenzuela este mediodía”, afirma la cuenta de Twitter.



Ayuda para encontrar a este que no tiene nombre! Bebé está bien afortunadamente. Pasó en Manuel Montt y Pérez Valenzuela este mediodía @Muni_provi @evelynmatthei pic.twitter.com/qES2DzMQ2K — Soledad Zamorano (@SoledadZamorano) October 7, 2021

El acto de violencia causó revuelo y todo tipo de comentarios en la red social, incluso Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, comuna en la que ocurrieron los hechos, se pronunció al respecto contestando el video.



“Soledad hola. Lamento mucho lo ocurrido y nuestro Director de Seguridad tomará contacto con la familia para prestar toda la colaboración del caso”, afirmó la mandataria en respuesta al internauta.



Soledad hola. Lamento mucho lo ocurrido y nuestro Director de Seguridad tomará contacto con la familia para prestar toda la colaboración del caso. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 7, 2021

Así mismo, luego de comunicarse con la madre del menor y conocer toda la información que había al respecto, la mujer publicó un video a través de su cuenta en Twitter en el que habla de la violencia que se está viviendo en la comuna y del hombre que agredió al bebé.



“El video de un hombre pateando un coche donde había un niño de 8 meses, al que gracias a Dios no le pasó nada, nos tiene a todos impactados. No sé qué es lo que nos está pasando, el grado de violencia que estamos viviendo, pero esto no lo podemos aceptar”, informó Matthei en la grabación.



También, afirmó que van a tomar medidas al respecto pero que primero tienen que identificar quién es la persona y para esto piden ayuda de la ciudadanía para que ayuden a dar reporte de su paradero.



“Tenemos que saber quién es este sujeto, Todos ustedes pueden ver su cara y su vestimenta en las redes sociales. Si alguien sabe quién es, por favor contáctese con nosotros, con el 1414”, dijo la alcaldesa.



Me impacta el nivel de violencia al que hemos llegado. Patear un coche con un menor en su interior es un acto de cobardía y agresividad que no tiene nombre. Por favor, quien identifique a la persona, puede alertarnos al 1414. No podemos permitir que estos hechos se repitan. pic.twitter.com/izI1HGC8Nj — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 8, 2021

