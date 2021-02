‘Les suplico, no es covid’: murió frente a hospital rogando atención

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales se indignaron ante la difusión de un video en el cual, según las imágenes, un hombre muere a las puertas de un hospital a raíz de una presunta negligencia médica.



Las diversas voces del metraje –familiares del fallecido e incluso supuestos médicos– relatan los hechos mientras al hombre, acostado en el suelo, no se le permite el ingreso al centro hospitalario.

El video ocurrió en Ciudad de México, en las puertas del hospital Magdalena de las Salinas.



En las imágenes se muestra al hombre en el piso mientras sus familiares insisten en la atención médica. Se escuchan, entre otras cosas, los ruegos solicitando el apoyo de un especialista. Según se supo después de la difusión del video, el hombre fallecido sufría insuficiencia renal y, por ello, su familia solicitaba su ingreso al hospital.

En medio del desespero se escucha que un joven, al parecer uno de los hijos del hombre, dice “no es covid, no es covid, todavía sigue vivo, por favor ayúdenos”.



También otro de los hijos, con angustia, implora: “Papá, reacciona, por favor, reacciona”.

La agitación se evidenció cuando algunas personas golpetearon con fuerza la puerta.



Otro enumeraba la presunta cantidad de especialistas que pasaban frente a las personas y el padre moribundo sin hacer algo al respecto. “Ahí hay un especialista. Allá va otra, allá va otra. Señorita por favor, por favor, se lo suplico, abranos por favor”, afirmó.



No se supo con certeza el desenlace del momento de agitación, sin embargo, en otro video se ve el momento cuando un paramédico toma los signos vitales del hombre y confirma su presunto deceso frente a las puertas del hospital.

MUERE hombre a las puertas del Hospital Magdalena de las Salinas!



*Sus familiares ROGARON a personal de URGENCIAS por ATENCIÓN sin embargo fue IGNORADO...



*Padecía problemas RENALES; visitó al menos 5 Hospitales ANTES de MORIR! pic.twitter.com/jzXymGeqoC — Jerrx Galicia (@JerrxG13) February 3, 2021

Versiones encontradas

La indignación por el metraje llegó hasta las autoridades pertinentes.



El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), encargado del hospital Magdalena de las Salinas –este centro médico es de carácter público–, afirmó que el hombre ya estaba muerto al llegar al hospital. Según dijeron, no hubo rechazo en la atención al paciente dado que “su cuerpo estaba inerte” cuando empezaron las peticiones de auxilio por parte de sus familiares.



“Al momento que llegó la persona, una médica de turno se alertó para atenderlo. Sin embargo, las personas presentes gritaron que era sospechoso a covid-19, por ello, ingresó a colocarse el Equipo de Protección Personal para otorgarle la atención médica como indica el protocolo de atención. El paciente fue trasladado por sus familiares en auto particular, quienes refirieron que ya no respiraba al momento de llegar al hospital”, indicó el IMSS.

El Instituto, además, enfatizó en que los paramédicos cumplieron con su labor al tomar los signos y confirmar la muerte de la persona.



“El paciente contaba con antecedente de insuficiencia renal crónica, que es factor agravante y de muy mal pronóstico para personas que pueden estar contagiados por virus SARS-CoV 2”, mencionó el IMSS en su texto.

El IMSS reveló otros detalles respecto al caso. Aseguró, entre otras cosas, que Magdalena de las Salinas fue el quinto centro médico al cual, al parecer, acudieron los familiares para que atendieran al hombre (en los otros cuatro, sin especificar por qué, no pudieron recibirlo).



La familia, según el Instituto (el cual acudió a las cámaras de seguridad del hospital), llegó en un vehículo particular y “desde el momento que los familiares lo bajan del auto, el cuerpo estaba inerte (sic) y lo dejan sobre el pavimento”.

