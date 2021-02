Cae hombre que intentó asesinar a ‘rappi tendero’ venezolano, en Perú

Debido a la pandemia del covid-19, las ‘apps’ para pedir domicilios se volvieron indispensables para ciudadanos en todo el mundo. Muchos acudieron a estos métodos de compra para conseguir empleo como domiciliarios.



En Perú, sin embargo, se dio un hecho de intolerancia al entregar un pedido.



Oswaldo Girán, repartidor de ‘Rappi’ en ese país, casi pierde su vida luego de que un cliente le disparara en dos ocasiones mientras recibía un pedido.



En declaraciones para un medio local, Girán mencionó que: “me recibió con una pistola en la mano y yo le dije que no podía entregarle el pedido de esa manera porque tenía un arma y además estaba ebrio”.

“El disparo lo lanzó y gracias a Dios no me tocó. Luego se me acerca, me pone el arma en la cabeza y se le encasquilla dos veces. Yo aprovecho, me monto en la moto y me voy”, agregó Girán.



El domiciliario también afirmó que le hizo señas a uno de sus compañeros que estaba entregando un pedido en la casa de al frente para que grabara un video del repudiable momento.



Según el usuario de Twitter Delmiro De Barrio, la policía peruana ya capturó al sujeto que disparó contra el repartidor de domicilios que trabaja con ‘Rappi Perú’.



Hasta el momento, Rappi no se ha pronunciado sobre esta agresión.

Hechos de intolerancia

El pasado 20 de noviembre también se presentó un hecho similar en el Distrito de Miraflores (Lima, Perú), en el cual un domiciliario fue agredido verbalmente por un cliente que le reclamó porque un lado de la bolsa del pedido estaba rota.



La reacción del cliente fue grabada por el repartidor y el video se hizo viral en Twitter, alcanzando más de 5 mil ‘retweets’ y más de 3 mil ‘likes’.

La compañía Rappi expresó su apoyo al domiciliario afectado y rechazó los comentarios del cliente, invitando a la comunidad a que también mostrara su inconformidad por lo sucedido.



Guillermo Miranda, quien se identificó como el ‘cliente molesto’, grabó un video pidiéndole disculpas al domiciliario por su agresión.

Acá el video completo de las disculpas públicas de Guillermo Miranda luego de agredir y amezar a un venezolano repartidor de comida. #Peru pic.twitter.com/imWm4fNC1w — Junior Parra (@JuniorParra19) November 18, 2020

