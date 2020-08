Con video en TikTok acusan a hombre de abusar a nieta de su pareja

El 19 de agosto pasado, fue detenido un hombre, de 61 años, acusado de presuntos abusos sexuales, "reiterados en el tiempo y de larga data", contra una menor, de 11 años, quien es nieta de su pareja.



Los hechos, que ocurrieron en la ciudad de Santiago (capital de Chile), fueron conocidos después de que la hermanita de la niña, de 7 años, grabara al imputado y subiera el video a la aplicación TikTok.



"Al hombre se le acusa del delito de abuso sexual contra menor de 14 años por un video que actualmente está viralizado en redes sociales", explicaron autoridades chilenas.



El registro en cuestión fue publicado en redes sociales a mediados de julio. En conocimiento de este, añadieron las autoridades, el padre de la víctima denunció el hecho el 17 de ese mes. Sin embargo, la orden de investigar llegó recién el 18 de agosto.



"La familia se enteró del video e hizo la denuncia (...) El clip apareció en redes sociales inmediatamente después de que se grabó", contaron las autoridades chilenas.

Momento en el que fue detenido el hombre, de 61 años, por este caso de abuso. Foto: Archivo particular

En las indagaciones preliminares, se confirmó que las agresiones vendrían de tiempo antes.



"Se trata de un abuso sexual crónico, reiterado en el tiempo y que tiene de larga data", acotaron.



"Es posible indicar que hay cronicidad en el tiempo, un abuso que se ha mantenido y por supuesto estaba normalizado al interior de la familia", cerraron.



La pareja del acusado, quien es la abuela de las menores, habló con el medio chileno '24 Horas' y dijo que "pone las manos a fuego por él".



"Los nervios ya no me dan más (...) Esto se podría haber conversado, igual pudo haber llegado la Fiscalía, pero no haber subido el video (a redes sociales)", señaló la mujer, quien pidió la reserva de su identidad.



Tendencias EL TIEMPO y El Mercurio (GDA / Chile)