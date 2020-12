Como en el Viejo Oeste: ladrones ahora roban enmascarados y a caballo

La delincuencia en Latinoamérica es una problemática profunda que azota a la ciudadanía. A diario, ladrones y expertos del crimen desarrollan nuevos métodos que dificultan el trabajo de las autoridades. Algunos de ellos son bastante peculiares.



En el municipio de Goiana, en el estado de Pernambuco, Brasil, dos atracadores quedaron grabados en una cámara de seguridad mientras ejecutaban un particular hurto en un restaurante.



De la esquina izquierda del encuadre salen a toda velocidad los hombres, quienes venían montando un caballo. Estaban vestidos de blanco y llevaban una máscara que impedía verificar su identidad.



Según reportó el medio brasileño 'Globo TV', que recibió el clip por medio de WhatsApp, el hecho se presentó en la tarde del jueves 3 de diciembre y se pudo establecer que la Policía Militar no logró dar con los sospechosos.



Entretanto, quienes estaban en el lugar, y que tuvieron que poner sus manos sobre la cabeza, quedaron atónitos, pues, además de que los delincuentes venían montando a caballo, como si fueran bandoleros de una película del Viejo Oeste, los hombres robaron a toda velocidad: no tardaron ni un minuto en entrar y salir.



En el video se muestra cómo, después de llegar, uno de ellos se queda cuidando al animal y el otro entra al negocio portando una arma de fuego.



Los periodistas de 'Globo TV' hablaron con el dueño del lugar, quien prefirió conservar el anonimato. Les contó que ambos hombres huyeron en un abrir y cerrar de ojos y se llevaron todo el dinero de las ventas que había logrado conseguir ese día.



La Policía Militar le reportó al citado medio que, según la información que lograron recabar, se escaparon en dirección de una zona boscosa conocida como Río Doce, pero no dejaron rastro.



Asimismo, las autoridades señalaron que no hubo personas heridas durante el robo.

Afortunadamente prohibieron los parrilleros en las motos. Seguro mejora la seguridad



MO MEN TO pic.twitter.com/qqA4qjnjId — Berna Noguera (@noguera_berna) December 11, 2020

El clip se hizo tan viral que rápidamente llegó a ser tendencia en las redes sociales de otros países de Latnoamérica, incluido Colombia. Algunos internautas hasta dijeron que esa fue una situación que pudo ocurrir en algún municipio del territorio nacional y no dudaron en hacer comentarios al respecto.

