A través de la plataforma de TikTok, el conductor de un vehículo dejó en evidencia cómo un ladrón trató de robar una pieza de la rueda de su carro. El hombre lo vio cometiendo el delito por medio del espejo retrovisor y, posteriormente, decidió encararlo.



El suceso ocurrió en Buenos Aires, capital de Argentina. En la grabación, compartida por un usuario llamado Julio, se ve que un hombre de chaqueta azul se acerca al automóvil, se arrodilla y empieza a manipular la rueda trasera.



"Me quiere bajar la rueda", dice el conductor, quien se baja del vehículo y se acerca al ladrón.



"¿Te ayudo con algo?", le dice. El sujeto lo mira y rápidamente retira sus manos del carro.



El video hasta el momento ha alcanzado casi dos millones de vistas en la red social.



El usuario subió una segunda parte de lo que sucedió. En este nuevo video, el conductor le pide al ladrón que quite lo que puso en la rueda y se retire, además de decirle que se va a llevar su encendedor.



El usuario afirma también que el hombre "no parece una persona cuerda".



En una siguiente publicación, la tercera parte del hecho, se ve que el ladrón ya había retirado una parte de la copa de la rueda, por lo que el conductor le dice que la deje así y "no toque más nada".



"La próxima, la vas a pasar mal", agrega, mientras el ladrón solo mira hacia abajo.



ELTIEMPO.COM