Varios bloqueos y balaceras se han presentado en Sinaloa tras la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.



Pasajeros de un avión de Aeromexico vivieron momentos de angustia mientras se desplazaba por la pista antes de despegar, pues uno de los carteles que controla esta zona disparó en repetidas ocasiones contra la aeronave.

En el video grabado por uno de los tripulantes, se observa cómo las personas que viajan en el avión tienen que agacharse junto a sus asientos mientras que se escuchan los disparos.



"¿Por qué mamá?" menciona un niño, mientras que una mujer pregunta "¿qué pasó?"



Pasajeros de un avión de#Aeroméxico dejan sus asientos para hincarse en el piso de la aeronave y protegerse de las ráfagas de disparos que se encontraban en el aeropuerto de #Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/7ynRimTuaj — Adela Micha (@Adela_Micha) January 5, 2023

Frente al incidente la aerolínea emitió un comunicado en sus redes sociales en el que esclarece: "Esta mañana se detectó un impacto de bala en el fusilaje de un equipo Embraer 190 que estaba listo para operar el vuelo AM156 en la ruta Culiacán-Ciudad de México, mismo que fue cancelado por razones de seguridad".



En la minucia también se detalla que el avión nunca despegó y que tras el incidente se activaron los protocolos de acompañamiento a los pasajeros y se dio aviso a las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.



Este no es el único incidente que se ha presentado en Sinaloa, pues luego de conocerse la captura de Ovidio Guzmán, muchos líderes de carteles mexicanos han salido a las calles.



Por esta situación de orden público se han suspendido las clases en los colegios, el Gobierno de Sinaloa le solicitó a los trabajadores que no se presenten en sus oficinas y que busquen resguardo.



El gobernador de este estado, Rubén Rocha Moya, ha pedido a las personas que no salgan de su casa y que mantengan la calma. La embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta en la que recuerda a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS