El ídolo de la ranchera Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del año pasado, tendrá una estatua en la Plaza Garibaldi, en México.



Según contó el artista Ariel de la Peña a 'Telemundo', la obra se empezó a trabajar desde hace más de tres meses.



"La característica de esta obra, a diferencia de las otras, es que no está tan serio. Tiene esa particular sonrisa. Esto es un sueño", dijo Ariel de la Peña al medio mencionado.



"Me decía que tenía miedo porque cuando le hicieran su estatua se iba a morir. Era supersticioso", agregó. Tras la muerte de Fernández la familia aceptó la realización de la obra y es supervisada por videollamada por Vicente Fernández Jr.



Ariel de la Peña indicó que se inspira con las fotos y la música de Vicente Fernández. La estatua pesa media tonelada y mide 9 pies de altura.



La infraestructura hace parte de los trabajos que adelanta la administración del distrito de Cuauhtémoc para recuperar la icónica plaza, la cual es Patrimonio Material de la Humanidad.

