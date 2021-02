Nuevo testimonio: una cantante denuncia a Vicente Fernández por abuso

El pasado domingo 7 de febrero, la cantante Lupita Castro usó la plataforma TikTok para denunciar al artista méxicano Vicente Fernández por un presunto abuso.



“Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso”, afirmó en el clip.

Vicente Fernández durante la celebración de su cumpleaños número 80. Foto: Francisco Guasco. EFE

Castro contó que hace ocho meses empezó a escribir un libro y, por ello, una televisora de habla hispana de Estados Unidos (ella no reveló el nombre) le realizó una entrevista en la cual, al parecer, habló del tema.



“Me dijeron que le avisarían a él (Vicente) sobre lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué pasó con esa entrevista? Nada”, comentó.



Castro también ratificó que no se quiere aprovechar de lo que está sucediendo. Vale recordar que hace unas semanas se conoció un video en el cual ‘Chente’ posaba para una foto con sus fanáticas, sin embargo, tocaba de forma inapropiada a una de ellas.



Esto causó tal revuelo e indignación en redes sociales que el mismo cantante salió a excusarse, aunque lo hizo de manera poco afortunada (“Si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí. La habría llevado a las caballerizas”, dijo).

Ahora bien, en un segundo clip, Lupita Castro dijo que tiene pruebas de lo sucedido y que ha sufrido por muchos años.



“Lo importante no es el por qué callé tanto tiempo. Lo importante es el por qué lo hizo. Tengo datos y fechas”, aseguró.



Por último, enfatizó en que ya no se quedará en silencio. “Yo también tengo poder. El poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de este aparatito (refiriéndose a su teléfono)”.

Castro también apareció en el programa mexicano ‘Chisme en Vivo’, en el cual afirmó que el cantante abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años.



Ella dijo que lo conoció en el programa de televisión mexicano ‘Siempre en Domingo’. Su familia también simpatizaba con el artista, pero un día “la ovejita se convirtió en lobo”.



Narró que, durante una invitación a cenar, él le ofreció una bebida y, minutos después, ella se empezó a sentir mareada.



Fernández empezó a insistirle que quería tener relaciones sexuales con ella, petición a la que Lupita se negó.



“Ahí empezó el forcejeo, pero, como yo estaba muy mareada, él se puso muy pesado y a mí me dio mucho temor. Le dije no, no y no y lo hizo”, confesó Castro.



Hasta ahora no existe ninguna demanda oficial en contra del cantante.

A propósito del escandaloso video que muestra cuando se sobrepasa con una de sus fanáticas, ‘El Charro de Huentitlán’ habló en una entrevista para el canal de Youtube de la periodista Maria Patricia Castañeda.



“Yo puse mi mano primero en el estomago, y vi que se sentiría ofendida, y subí la mano. Al subir la mano toman la foto”, contó.



También afirmó que no lo hizo con esa intención y que no se acuerda de lo sucedido. Igualmente, se disculpó y dijo que ante todo respeta a su público.



Aunque sus excusas no convencieron del todo a los internautas.

