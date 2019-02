El debate sobre genocidio que acabó en investigación a diez políticos

Según la versión del pueblo armenio y de muchos historiadores, un millón y medio de personas fueron sistemáticamente asesinadas por las fuerzas del Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, desde entonces existe una disputa sobre si esa matanza fue un genocidio. Al menos 28 países en el mundo lo reconocen como tal.

Sin embargo, Turquía -el país que hoy se emplaza donde otrora estuvo el imperio Otomano- nunca ha aceptado que se haya tratado de la aniquilación sistemática de una población, aunque no niega que haya existido esa cantidad de muertos.

Esa ha sido su bandera diplomática al respecto.

Y por esa razón, el gobierno de Ankara decidió invitar al mandatario local (encargado) Óscar Castellanos y a nueve concejales de Armenia para contarles sobre su versión de los hechos.

Pero de Armenia, Colombia.

El hecho se conoció esta semana, cuando concejales de ese municipio colombiano señalaron que nueve de sus colegas y el alcalde habían sido invitados -con tiquetes y hoteles- por el parlamento turco para viajar a las ciudades de Estambul y Ankara durante seis días.

La razón era explicarles la versión turca de lo que ocurrió hace más de 100 años.

"No creo que sea de prioridad para la ciudad saber si el genocidio del pueblo armenio por parte de los turcos existió o fue realmente producto de la guerra en el año 1915. Eso no nos trae ningún beneficio", le dijo a Noticias Uno de Colombia el concejal Luis Guillermo Agudelo.

"Armenia lleva cinco alcaldes en tres años. Este lleva apenas cuatro meses y no se puede ir a pasear con el caos administrativo que tenemos", añadió.

Pero, ¿cómo el alcalde y nueve concejales de Armenia, Colombia -una ciudad ubicada en el Eje Cafetero, a unos 267 kilómetros de Bogotá- terminaron en un viaje a Turquía para "saber más" sobre el este hecho histórico?

Invitación

Todo comenzó con una conmemoración.

De acuerdo al presidente del concejo de la ciudad, Diego Torres -quien hace parte de la comitiva que viajó a Turquía-, en 2017 se aprobó un decreto para que la ciudad conmemorara el centenario del "genocidio armenio" que fue el inicio de esta interacción con el gobierno turco.

"Después de eso se nos acercaron representantes de la embajada de Turquía para explicarnos que Colombia no reconocía el genocidio, que eso solo lo podía hacer la Cancillería y no un municipio como el nuestro", le explicó Torres a la cadena Radial W.

Torres aceptó que en ese momento comenzaron gestiones para que varios de los ediles viajaran a Turquía, para conocer de primera mano el relato histórico que ese país hace de aquellos años del temprano siglo XX.

Viaje que se concretó este viernes 6 de febrero y que durará hasta el 13, cuando las autoridades de Armenia regresen a Colombia.

"Los tiquetes de avión y el hotel fueron pagados por el gobierno de Turquía en su totalidad. El dinero de los viáticos sale de nuestro bolsillo", admitió Torres.

Ahora, ¿hay alguna relación entre Armenia la ciudad colombiana y el pueblo armenio?

Lo cierto, es que de acuerdo a los libros de historia, el nombre de Armenia se adoptó porque así se denominaba a una de las haciendas donde se encontraban los territorios en los que luego se fundó la ciudad, en 1889.

Procuraduría

La invitación para el viaje se hizo el año pasado. Sin embargo, de acuerdo a la ley colombiana, para que un alcalde pueda asistir a un viaje al exterior debe contar con el permiso del concejo de la ciudad.

Alcalde Castellanos sostuvo reunión clave con su homólogo de Ankara. Armenia, guarda un tesoro escondido: líderes turcos. https://t.co/wWhWLetVFd pic.twitter.com/kxVdtArfGQ — Alcaldía de Armenia (@AlcaldiaArmenia) 10 de febrero de 2019

Esa votación se hizo hace un par de semanas. Doce concejales se pronunciaron a favor de darle permiso a Castellanos.

Nueve de esos ediles viajaron con el alcalde a Turquía.

A raíz de la denuncia de los concejales que votaron negativamente -y que se quedaron-, la Procuraduría General de Colombia inició una investigación sobre los funcionarios y las supuestas "irregularidades en la aprobación del viaje".

"Los concejales que iban a viajar debieron declararse impedidos porque están inmersos en un conflicto de interés, yo no le puedo autorizar un viaje al alcalde si me voy a ir con él, eso no tiene presentación", anotó Agudelo.

Tanto Castellanos como los concejales han dicho que el viaje no solo tiene un objetivo académico, sino de "marketing" de la ciudad.

"Ankara y Estambul tienen estrategias de marketing que es necesario conocer y, si es posible, adaptar a la realidad local", le dijo Castellanos al diario El Tiempo.

