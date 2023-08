Fernando Villavicencio, quien se postulaba como candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado a la edad de 59 años el miércoles pasado, luego de haber participado en un mitin de campaña electoral.



De acuerdo a la información disponible, el aspirante perdió la vida a raíz de heridas de bala que recibió al concluir un evento en Quito, la capital de Ecuador.



Frente a esto, su esposa, Verónica Sarauz, afirmó que hubo un fallo en el equipo de seguridad, ya que permitieron su salida por la puerta principal del coliseo del colegio Anderson en lugar de la puerta trasera, que aparentemente era la ruta que debía seguir.

El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Foto: EFE

En las declaraciones dadas al medio de comunicación Radio Élite, Sarauz explica que Villavicencio habría sido instruido por su equipo de seguridad a abandonar el recinto del mitin por la puerta principal, a pesar de que otra persona lo había hecho un general que lo acompañaba. La viuda afirmó que los responsables de la seguridad de su esposo debieron haber tomado medidas más sólidas, incluyendo el uso de un vehículo blindado para su salida.

"Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística. El jefe de seguridad falló. Fernando debió salir por la puerta de atrás, como lo hizo el General Patricio Carrillo con la escolta de la Policía", declaró Sarauz, tras la tragedia.

Falló el equipo de seguridad de Fernando. Falló el jefe de logística

TWITTER

Así mismo, dijo que después de lo sucedido "los hechos no podían "quedar en impunidad".



“Las cosas están hechas, el país se va al carajo (...) debemos demostrar nuestro coraje, si no el país se va al abismo. Mañana me imagino que será el velorio. Esto no debe quedar en la impunidad", comentó.

"La gente valiente gana la batalla": Fernando Villavicencio, poco antes de ser asesinado

En una de sus últimas manifestaciones, el candidato presidencial ecuatoriano había hablado duro contra la corrupción y la mafia.

