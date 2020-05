¿Qué tan cierto es que podrá viajar a Cancún con promoción 2x1?

Diferentes sectores económicos se han visto gravemente afectados en los últimos meses por la pandemia del nuevo coronavirus. Este virus ha cobrado la vida de más de 280.000 personas y ha contagiado a más de 4,1 millones en el mundo.



El sector del turismo es uno de los más afectados debido al confinamiento en el que se encuentran la mayoría de países.

Se ha reportado que diferentes empresas turísticas y hoteleras de México han anunciado que harán promociones del 2x1 en sus paquetes turísticos.



Así lo comentó el diario ‘Clarín’, que anunció que la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres creó la campaña ‘Come 2 Cancún’, la cual promocionaría que dos personas viajen por el precio de una a esa zona de México para reactivar la economía después de que pase la cuarentena.



Sin embargo, todavía no se sabe exactamente qué tipo de descuentos habrá para los viajeros y, para aclarar esas dudas, Darío Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, respondió unas preguntas al diario mexicano 'El Universal'.

“Todavía no está listo, no necesariamente es así”, dijo Flota, haciendo referencia a los supuestos paquetes 2x1.



Tampoco es que se trate de algo falso, pues sí se están contemplando descuentos y promociones a los cuales diversas empresas se van a adherir.



“Hay una idea en el seno de la Asociación de Hoteles de Cancún de generar campañas que atraigan el turismo. Se encuentra en proceso de terminación”, agregó el funcionario.



Estas ofertas serían una medida más dentro de una campaña que actualmente se está trabajando para reactivar el turismo en Quintana Roo. Es decir, no

solo Cancún, sino también destinos como Tulum, Puerto Morelos y Bacalar, en las costas mexicanas.

Así se ven las playas de Cancún desde que el país entró en cuarentena. Foto: Elizabeth Ruíz. AFP

Además de las promociones, la campaña incluirá videos, presencia en televisión y medios impresos, y también en aeropuertos.



Originalmente, se tenía pensado que estaría dirigida de manera independiente para cuatro regiones del mundo (entre ellas Europa), pero este plan se está

actualizando conforme avanzan las curvas de contagios de coronavirus.



La campaña sería lanzada en los últimos días de mayo.



Cabe mencionar que el primero de junio, fecha de apertura de algunos hoteles y parques, es solo una referencia, una fecha puesta en el horizonte, pero todavía no se tiene la certeza de cuando se estará en condiciones de viajar", sostuvo Flota.



Al preguntarle sobre la posibilidad de que los destinos de estos destinos de playa se vuelvan más caros en el futuro cercano, el funcionario comentó que no ve riesgo de aumentos salvo en el tema de las aerolíneas, que deberán sujetarse a nuevas normas, disposiciones y medidas de operación.



En en el país 'azteca' se han contagiado más de 35.000 personas y han fallecido más de 3.400 a causa del coronavirus.



EL UNIVERSAL

MÉXICO- GDA