Comicios y sanciones, las claves del diálogo venezolano en México

Desde el próximo viernes se sentarán en México los representantes del chavismo y la oposición venezolana en un nuevo intento de diálogo en el que ambas partes llegan a la mesa con condiciones claras.



Mientras que por el lado de Nicolás Maduro la petición principal es el levantamiento de sanciones internacionales, la exigencia del líder opositor Juan Guaidó es la realización de elecciones “justas y libres”, de cara a los comicios regionales y locales del 21 noviembre.



La fecha del inicio de la mesa de diálogo le fue confirmada a EL TIEMPO por fuentes ligadas al proceso de negociación del que aún se desconoce de manera oficial quiénes asistirán por bando.



Lo que se sabe hasta ahora es que por la oposición estarían el exalcalde Gerardo Blyde, el militante del partido Acción Democrática Luis Aquiles Moreno y el embajador de Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 60 países– en Colombia, Tomás Guanipa. Se espera la confirmación en esta lista de la representación femenina.

Grandes tensiones sociales vive la sociedad venezolana, por la crisis política y económica y el impacto del coronavirus. Foto: AFP / Federico PARRA

Por el lado del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente del cuestionado Parlamento Nacional, y Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, son quienes más suenan.



El último intento de diálogo entre estas fuerzas ocurrió en Barbados en 2019 donde, en medio de la euforia política que desató el reconocimiento de la comunidad internacional hacia Guaidó como presidente interino, Noruega auspició, como ahora, un “diálogo de paz”.



Sin embargo, Maduro terminó por suspender las conversaciones en agosto de ese año, luego de que el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó congelar los activos de su gobierno en suelo estadounidense.



Esta vez, con los mismos líderes y garantes, México –bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador– se atisba como el terreno donde se puede hacer historia.

“La diferencia con el anterior proceso se concentra en que la necesidad de dinero por parte del régimen de Maduro es mucho más grande”, le dice a EL TIEMPO Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC consultores.



Ramírez explica que la presión de las sanciones internacionales sobre el régimen llevaron a una “modificación” de las conductas de Maduro y su entorno, por lo que se vieron obligados a sentarse.



Por el lado de la oposición lo que hay es una “necesidad” de abrir el camino para lograr la garantía de unas elecciones “libres, justas, transparentes y verificables” iniciando con los comicios del 21 de noviembre, enfatiza Ramírez, quien no ve la posibilidad de que se abra un proceso presidencial para este 2021, pero sí un posible acuerdo para realizar un referendo en 2022.



Llegar a la confirmación de la mesa de negociación no fue fácil, incluso corrió el riesgo de caerse hace solo un mes cuando fue encarcelado Freddy Guevara, colaborador de Guaidó y quien fue el primero en realizar acercamientos con el chavismo para el diálogo.

Ante el desgaste que ha significado en los últimos años la presión contra el régimen, los analistas consideran que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, quiere explorar caminos distintos de resolución de la crisis que afecta a los países de la región, especialmente a Colombia, con el alto flujo de migrantes venezolanos que, según la Organización de Estados Americanos (OEA), para inicios de 2022 llegarían a siete millones.



Otro diferencial de este nuevo encuentro es el factor de popularidad y conexión con los ciudadanos de las partes.



Mientras que para 2019, Guaidó alcanzaba 60 por ciento de popularidad y existía un amplio interés de los venezolanos por la agenda política y los cambios que el opositor pudiera lograr, dos años después los ánimos no son los mismos.



“Hoy la popularidad de Guaidó está alrededor del 25 por ciento, aunque sigue estando por encima de la de Maduro (16 por ciento)”, detalla Ramírez, quien además cree que los detractores internos también han jugado en contra de la presidencia interina.



López Obrador confirmó el jueves que su país aceptó albergar la mesa de negociación propuesta por Noruega . “Nosotros hemos aceptado porque buscamos el diálogo”, dijo durante el anuncio. Sin embargo, que este sea el país en donde se lleven los encuentros no es del agrado de todos.

María Corina Machado cree que el diálogo debe estar dirigido a la salida de Maduro y el chavismo del poder, no a una cohabitación. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE

La opositora María Corina Machado, quien en mayo aseguró que el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Guaidó era un plan desconocido para el país y que por ende no estaba claro qué se iba a negociar, cree que elegir a México no es sensato:



“El gobierno de México es tan neutral al conflicto de Venezuela como lo fue en su momento el régimen de los Castro con los diálogos de paz de Colombia, en donde evidentemente favorecieron a las Farc”.



Machado recuerda que este sería el diálogo número 14 entre la oposición y el chavismo y que aterriza “con las mismas debilidades” que los anteriores. La opositora cree que el país no tiene claridad sobre qué es lo que se va a negociar en esta oportunidad.



“¿Se está negociando la liberación de Venezuela o se están negociando mejores condiciones para una cohabitación que plantee la quedada en el poder de Maduro?”, explica.

Uno de los planteamientos de Guaidó, quien afirma que es urgente resolver la “emergencia” que vive el país, para él, “insostenible”, es conseguir unas óptimas condiciones electorales, pero Machado insiste en que eso no es lo que se debería ir a dialogar sino la inexistencia del Estado de derecho.



“Me toca advertir una vez más que el resultado será insatisfactorio para los venezolanos. Nada distinto al desmontaje de la tiranía va a detener el sufrimiento de nuestra gente”, agregó.



En la orilla del chavismo, Héctor Rodríguez resaltó en una entrevista que México es un buen escenario porque no se ha involucrado en los temas internos de Venezuela. “Ha tenido una actitud colaborativa y respetuosa”, afirmó al señalar que esto ha generado conformidad en las partes.

La apuesta de Biden

Sin duda alguna, la mirada de EE. UU. es clave dentro del proceso que, con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia, ha visto una inclinación del régimen, por lo menos, a dialogar.



En especial porque, cuando en abril Guaidó propuso sentarse con Maduro y planteó el Acuerdo de Salvación Nacional, ratificó que EE. UU. seguía apoyándolo al igual que los más de 60 países que lo reconocen como presidente interino.



Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de EE. UU., ha reiterado que la administración Biden está dispuesta a ceder en el tema de las sanciones siempre y cuando vea una voluntad creíble y el cumplimiento de compromisos por parte del régimen de Maduro.



Por ahora, y a las puertas de que el diálogo comience, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continúa con sus estrategias de cara al 21 de noviembre cuando se elegirán gobernadores y alcaldes.



Justamente, hoy el chavismo realizará sus primarias internas en las que habilitaron 5.108 centros de votación de los 14 mil que existen en el país y que sirven como pulso para medir qué tanta capacidad de convocatoria tiene cuando para esta elección interna podrán votar los 20 millones de electores inscritos en el registro electoral.

El presidente de México, durante su habitual rueda de prensa matutina, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: Sashenka Gutiérrez. EFE

Previo al proceso de hoy, se registraron enfrentamientos entre varias facciones del partido en diferentes estados, llegando a los golpes y amenazas con armas de fuego debido a la supuesta imposición de candidatos. Una pincelada de la urgente necesidad de cambio que existe en Venezuela.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

En Twitter: @anarodriguez_b