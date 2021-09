Venezuela recibe el primer lote de vacunas del mecanismo Covax

Venezuela ha recibido este martes 693.600 dosis de vacunas contra la covid-19, de los laboratorios Sinovac, como parte de la adquisición realizada por el país a través del mecanismo Covax, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Las vacunas fueron adquiridas con recursos propios del país a través del Fondo Rotatorio de la OPS -agente de adquisición reconocido ante Covax para los países de la región-, y constituyen el primer lote del total de 12.068.000 dosis de vacunas que recibiría Venezuela por medio de este mecanismo.



La OPS recordó que se ha evaluado la "calidad, seguridad y eficacia" de las vacunas, por lo que "cumplen las normas internacionales de inocuidad, eficacia y fabricación". Según explicó la organización, las vacunas se entregaron la madrugada de este martes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, "en presencia de las autoridades del Ministerio para la Salud y de la OPS" y "ya se encuentran en resguardo para su posterior distribución".

el presidente Nicolás Maduro aseguró que el primer lote de vacunas del mecanismo Covax llegaría esta semana Foto: EFE

No obstante, por el momento, las autoridades venezolanas no han informado de esta llegada ni han brindado ninguna información al respecto. El pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el primer lote de vacunas del mecanismo Covax llegaría esta semana, mientras que la propia OPS había explicado dos días antes que dicha llegada se produciría a finales de septiembre.



Previamente, el día 2 de agosto, el mandatario había dicho que las dosis procedentes del sistema Covax entrarían en Venezuela "en los próximos días", pero fue más de un mes después cuando llegó el primer lote.



Esta es la primera de varias entregas que se realizarán hasta completar la cantidad de dosis de vacunas necesarias para inmunizar, según la OPS, a aproximadamente el 20 por ciento de la población, "dentro de la cual se encuentran los grupos priorizados en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".



La planificación para la distribución y la "definición de las poblaciones priorizadas", así como las estrategias de vacunación y seguimiento de la logística han estado a cargo del Ministerio para la Salud, la OPS, Unicef y otros socios que no fueron detallados por la fuente.



Una enfermera aplica una dosis de la vacuna rusa Sputnik V, durante una jornada de vacunación de trabajadores de la salud en Venezuela. Foto: EFE/ Rayner Peña

Además, "se han aunado esfuerzos para el uso de recursos de Venezuela en el exterior para garantizar la cadena de frío y conservar correctamente las vacunas desde los almacenes de refrigeración nacional y regionales hasta los puntos de vacunación a nivel local".



La OPS señaló que también se está apoyando en la capacitación y la movilización de vacunadores hacia comunidades de difícil acceso, el fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación, la implementación de un sistema de vigilancia de "eventos posvacunales, y en el diseño de planes de monitoreo y para la comunicación de riesgo".



Maduro informó recientemente que Venezuela lleva "un 30 por ciento de población vacunada", pero no especificó que ese porcentaje corresponde a ciudadanos que han recibido una sola dosis, pues solo el 10 por ciento ha recibido la pauta completa, según el cómputo de la OPS.



El mecanismo internacional Covax, auspiciado por la OMS y la Alianza de Vacunas GAVI, fue creado para reducir la desigualdad en la distribución de vacunas y enviar millones de dosis a países de ingresos medios y bajos.

