Venezolanos que lleguen a Ecuador deben tener una visa

El ingreso de venezolanos a Ecuador, que desde la medianoche de este domingo requerirá una visa humanitaria, se ha acelerado en los últimos días, y la situación ha generado incertidumbre en el Puente Internacional de Rumichaca.



Las autoridades prevén que el flujo de migrantes venezolanos llegue a su punto más alto hoy.



Edin Moreno, gobernador de Carchi, provincia ecuatoriana, sostuvo que se espera que hoy ingresen unos 5.000 extranjeros a través de Rumichaca.



Funcionarios del Ministerio de Gobierno repartieron a los ciudadanos venezolanos unas manillas celestes asignadas con un número de turno, para evitar la desorganización antes de acceder a las 18 ventanillas en donde se revisa que los migrantes tengan todos sus papeles en regla.



Cubiertos con cobijas para aplacar el frío de Tulcán (a 2.980 metros sobre el nivel del mar), los extranjeros apresuraron su viaje para poder pasar por el filtro sin necesidad de visa.



Sin embargo, algunos venezolanos cruzan los controles con la esperanza de acogerse a la amnistía y a la regularización migratoria que impulsará el Gobierno de Ecuador desde octubre próximo.

Alerta en Ipiales

El alcalde de Ipiales, en Colombia, Ricardo Romero Sánchez, declaró el viernes la calamidad pública en el municipio ante la llegada masiva de ciudadanos venezolanos que se dirigen hacia Ecuador. La administración municipal aseguró que en lo que va de año, por el puente de Rumichaca han pasado 782.828 venezolanos. La situación tiene colapsada a esta región del país.



Las estadísticas indican que por lo menos 3.000 personas cruzan diariamente por este paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.



La alerta se decretó debido a que el municipio no cuenta con Centros Nacionales Fronterizos. La falta de control ha propiciado situaciones irregulares, como la presencia de gestores ilegales, el robo de maletas y la venta de sustancias psicoactivas.



De acuerdo con Marisol Peñafiel, cónsul de Ecuador en Ipiales, la llegada masiva de migrantes a esta frontera se debe al decreto del Gobierno en el que se explica que a partir del lunes a ese territorio solo podrán ingresar personas que cuenten con alguno de los modelos de visa establecidos en la ley de movilidad humana. Los usuarios que deseen obtener la visa humanitaria que les permitirá residir y trabajar en Ecuador por un período de dos años podrán realizar el trámite a través de la página web consuladovirtual.gob.ec.



Peñafiel afirmó que “Ecuador dispone de un protocolo de atención para niños, adolescentes y sus familias en situación de movilidad humana que permite ejecutar acciones interinstitucionales para brindar atención y cuidados”.



El Plan Nacional de Movilidad Humana de la Cruz Roja ecuatoriana aseguró que cada semana ingresan por el paso fronterizo de Ipiales entre 2.500 y 3.000 personas.



De estas, 80 por ciento están de tránsito hacia otros países, como Perú, Chile o Argentina. El otro 20 por ciento se queda en Ecuador, mayoritariamente en Quito, Guayaquil o Manta.



Entre los ciudadanos venezolanos que esperaban no faltaban los que liberaban la presión criticando al gobierno de Nicolás Maduro. “Maduro acabó con nuestro país. Nos desgració la vida. Mira como nos tiene a toditos aquí”, se quejó el emigrante Jhon Ormasa.



La Cancillería de Ecuador habilitó, el miércoles, en sus consulados virtuales la posibilidad de que los venezolanos que deseen migrar al país puedan solicitar el visado humanitario.



El trámite puede hacerlo todo nacional de ese país por internet, y tras rellenar varios campos de documentación, el solicitante deberá acudir a una entrevista presencial en los consulados ecuatorianos en Lima, Caracas o Bogotá. El trámite incluye el pago de 50 dólares para el formulario de solicitud de la visa y figura el requisito de la presentación de un pasaporte con plazo de vencimiento no superior a los cinco años.



