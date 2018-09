Uruguay no apoyará a Almagro si se postula a la reelección en la OEA

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, aseguró este jueves a la prensa que su país no apoyará al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, si decide presentarse a la reelección, tras el pedido de este de no descartar una posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.

En este sentido, Vázquez afirmó que las declaraciones de Almagro no le sorprendieron y que Uruguay discrepa "totalmente" con las palabras del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "No me sorprendieron, porque, viendo las actitudes que ha tomado el señor Almagro a lo largo de su acción como secretario general de la OEA en este tema, ha sido coherente con lo que ha venido desarrollando", sostuvo el mandatario.



Asimismo, señaló que "evidentemente" el accionar del secretario general se aleja de la línea política de la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA).

El pasado viernes Almagro aseguró: "En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción".



Las declaraciones del secretario general de la OEA se produjeron en Colombia, luego de una visita a la frontera con Venezuela.



En tanto, Almagro declaró el pasado martes a la emisora local Océano que sus palabras sobre una intervención militar en Venezuela fueron "mal interpretadas" y remarcó que tanto él como la OEA condenan la "ilegitimidad de cualquier acción armada que se dé en el continente o fuera de él". Consultado sobre las críticas que surgen desde el FA, la agrupación política que integra en Uruguay, Almagro aseguró que no le "preocupan" y que quienes lo acusan de golpista son "justamente quienes defienden a la dictadura de Venezuela".