Uruguay declaró este martes una alerta meteorológica por vientos muy fuertes e intensas lluvias, que dejan al menos a una persona fallecida y a miles de viviendas sin electricidad, dijeron autoridades.



Un "ciclón subtropical" azotó las costas del sureste del territorio generando vientos sostenidos del sur entre 60-80 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 km/h, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).



La alerta naranja, la segunda en gravedad en el esquema uruguayo, se emitió para la mitad sur del país, aunque las condiciones climáticas se deterioraron sobre todo en los departamentos de Maldonado y Rocha, en la costa atlántica. Ambos suspendieron las clases en las escuelas de primaria y secundaria.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) uruguayo dispuso de centros de evacuación en la región para recibir a familias que optaran por salir de sus casas hasta que disminuyera el riesgo, en especial los residentes en primera línea de mar.



El ciclón, bautizado Yakecan por los meteorólogos --"el sonido del cielo" en tupí-guaraní-, golpeó con especial crudeza Punta del Este, unos 100 km al este de Montevideo.



En esta ciudad balnearia, rachas de viento de hasta 98 km/h produjeron olas de varios metros que invadieron la avenida costanera, dejando automóviles varados, mostraron videos de usuarios de Twitter.

Viento máx (km/h) hasta las 15hs del 17/mayo #Inumet #Uruguay



98 Rocha y Pta. del Este

87 Atlántida

82 La Paloma (SOHMA)

81 Lavalleja

80 S. José y Florida

79 Laguna del Sauce

78 Durazno

76 Mdeo, Colonia y P. Toros



Siguiente actualización: 18:30 hs — Inumet (@MeteorologiaUy) May 17, 2022

El director del Sinae, Sergio Rico, pidió limitar las movilizaciones y "no salir de casa", mientras la Intendencia de Maldonado llamó a la población a "extremar cuidados ante la situación meteorológica adversa".



Cuadrillas de militares trabajaban para despejar caminos tras la caída de árboles en la zona de Atlántida y Parque del Plata, también en Maldonado, informó en Twitter el Ejército.



El Sinae había advertido el fin de semana sobre el desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con intensas lluvias, vientos fuertes y persistentes y descenso de la temperatura, especialmente en la franja costera.



La noche del lunes, el viento tiró abajo un árbol en una vivienda en el norte de Montevideo y mató a un hombre de 24 años que residía en ella, dijo el organismo. Hacia el mediodía de este martes, unos 24.000 hogares habían sufrido cortes de energía a causa de la tormenta, señaló la compañía eléctrica estatal, UTE.



El encuentro por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores-2022 entre Peñarol y el paraguayo Cerro Porteño, previsto para la noche de este martes en Montevideo, podría "postergarse 24 horas" por las malas condiciones del tiempo, dijeron autoridades del club uruguayo a una radio local.



El ciclón mantiene en alerta también a la costa de Argentina y del sur de Brasil. En el estado de Santa Catarina, la tempestad produjo temperaturas gélidas y una fuerte nevada, dijo el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet), que advirtió que las condiciones continuarán deteriorándose el miércoles.

Una camioneta se ve afectada por los vientos en Uruguay. Foto: EFE/Intendencia de Maldonado

Los estragos

En Maldonado, hasta el mediodía, "hubo unas 20 asistencias para inspecciones de árboles, sujeción de cartelería, y retiro de chapas", dijo a El País, Mauricio Souza, encargado del Cecoed departamental.



Hubo dos voladuras de techo (isopanel), donde trabajaron bomberos. Souza señaló a El País que aconsejan no circular por zonas de riesgo y evitar desplazarse si no es de "primera necesidad".



La Ruta 10, que va de Manantiales a José Ignacio, fue afectada por el intenso oleaje, pero el diario descartó que esté cortada, como ha circulado en diversos mensajes de redes sociales e incluso videos que muestran una afectación anterior a esa vía de tránsito.



La espuma y el intenso viento que hay en el lugar llevan a las autoridades a pedir especialmente que no se circule por allí y cuando el clima lo permita se evaluará la afectación.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y El País (GDA)

