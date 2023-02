Representantes de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) ya se encuentran en Paysandú tras las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo de las Termas de Almirón.



El director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Marcelo Lorenze, dijo este domingo a El País, medio local, que los investigadores llegaron este sábado al lugar con el fin de recopilar información e “investigar a testigos”.

Las luces extrañas fueron vistas por varias personas -entre las que estaba el director de Turismo José Manuel Galván- en la madrugada del sábado en el marco del Festival de las Termas de Almirón.



Según se percibe en los videos publicados por los testigos de la zona en las redes sociales, se trató de varias luces de color rojo que sobrevolaban a escasa altura el cielo uruguayo.



La comisión trabaja de manera reservada. Según establece la web de la FAU, la metodología de Cridovni indica que ahora se recopilarán datos y se establecerán programas de estudio con cooperación de técnicos científicos.



Luego, determinarán las características del hecho y el comportamiento del evento. “En cada uno de los análisis se plantean diferentes interrogantes, como son las posibilidades de fraude por parte de los testigos o terceros, la posibilidad de tratarse de un fenómeno convencional o no, así como la posibilidad de tratarse de una ilusión psicológica”, informa la FAU.



Los resultados de la investigación son evaluados por un “sistema de porcentaje final que brinda en forma práctica la posibilidad científica en la ocurrencia de un acontecimiento o fenómeno de índole no convencional, que se desarrolla en el ámbito aeroespacial”.



Según indicó al medio local El Telégrafo, el jefe por Defensa Nacional del aeropuerto de Paysandú, Carlos García, el control aéreo local no tiene registro de aeronaves volando en esa zona.

Hace algunas horas, la Fuerza Aérea Uruguaya también se refirió a este tema por medio de sus redes sociales y trinó: "Ante las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo en las Termas de Almirón, departamento de Paysandú, se ha dispuesto la intervención de la Cridovni (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados)".



