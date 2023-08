Una mujer transexual fue atacada violentamente este miércoles por un hombre en una concurrida calle en Ciudad de Panamá, causándole lesiones en la cabeza y mandíbula que la mantienen en estado grave, informaron fuentes oficiales y colectivos LGBTIQ+, que han condenado el hecho como un acto de agresión homofóbica.

El ataque se produjo en una acera frente a un templo, mientras individuos desde sus vehículos increpaban al atacante y filmaban la paliza con sus celulares. En esas imágenes, que han circulado por las redes sociales, se ve cómo la víctima es golpeada, tirada al suelo y pateada en la cabeza y el rostro por su agresor, que fue reducido por un grupo de estudiantes y entregado a los agentes de la Policía Nacional (PN).



En los videos el agresor dice que lo querían asaltar, extorsionar y robar su automóvil, mientras la víctima lo niega al tiempo que se defiende de los golpes. "Eres un cacha cueco (tener sexo con homosexuales), es lo que eres, vas aparecer en las redes", le gritaban algunos transeúntes que le acusaban de presuntamente no querer pagar los servicios sexuales de la víctima.



La joven transexual ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital está "bien delicada de salud, está intubada, y presenta fractura craneal y mandibular", dijo a Venus Tejada, directora de la Asociación Panameña de Personas Trans, que identificó a la víctima como "la compañera Estrella, de 25 años recién cumplidos".



Tejada añadió que compañeras trans de Estrella aseguran que la causa del brutal ataque se originó porque el agresor, que primero "acepta la tarifa (por los servicios sexuales) de la compañera, después no quería pagar".



Por su parte, el subcomisionado policial Edgardo Núñez indicó que la agresión fue cometida contra "una persona del sexo masculino que estaba vestido de mujer". El agente indicó que en la acción policial "se le dio aprehensión inmediata al agresor", mientras la persona agredida fue trasladada a un centro médico.



El agresor, de unos 35 años de edad, no identificado, será puesto a órdenes de las autoridades competentes, en tanto que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que ha dado inicio a una investigación.

Por el delito de Tentativa de Homicidio, unidades policiales aprehenden a hombre de 35 años, quien se observa en un vídeo que circula en redes sociales, golpeando a otra persona en la Vía Israel, corregimiento de San Francisco. #DenunciaElDelito pic.twitter.com/NT29uVCoqo — Policía Nacional (@ProtegeryServir) August 16, 2023

Colectivos LGBTIQ+ condenan lo sucedido

Organizaciones LGBTIQ+ y activistas del movimiento se manifestaron "consternados" por este reciente acto de violencia cometido contra una mujer transgénero.



"Lo que hoy ha sucedido es un crimen de odio contra una persona, misma que representa un grupo de población que carece de absoluta protección por parte del Estado", señaló un comunicado conjunto de más de una docena de Organizaciones LGBTIQ+.



Añaden que "ningún ser humano merece ser golpeado hasta la inconciencia", destacando que el Estado panameño "tiene una deuda pendiente con la protección de la población LGBTIQ+" y que "su negligencia, no solo permite este tipo de abusos, sino que promueve la discriminación".



Igualmente, en el comunicado las organizaciones LGBTIQ+ formulan un llamado a las autoridades competentes "para que tomen medidas firmes y oportunas en contra del agresor, asegurándonos de que se haga justicia y se aplique el peso de la ley".



15 años después de que derogara un decreto ley que criminalizaba la "sodomía", Panamá aún mantiene otras leyes que discriminan a la población LGTBIQ+: los reglamentos de la Policía y los Bomberos consideran la homosexualidad como una falta grave, digna de expulsión, el colectivo tiene prohibido donar sangre y aún no está legalizado el matrimonio igualitario.



La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) cerró la puerta al matrimonio igualitario este año al señalar en un fallo que "no tiene categoría" de derecho humano.

EFE

Más noticias en EL TIEMPO