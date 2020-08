Mujer suplantó a su hija en un chat para atrapar a un pedófilo

En Mar del Plata, Argentina, una madre, identificada como Naty López, se hizo pasar por su hija, de 9 años, en la red social TikTok para capturar 'in fraganti' a su acosador, según contó ella misma en su cuenta de Facebook.



La pequeña le comentó que un hombre, identificado como Gonzalo José Rapetti, le había empezado a hablar, le decía que tenía 26 años y le buscaba conversación aun cuando era ignorado.



Así las cosas, López tomó cartas en el asunto y decidió contactar con el hombre, pero sin revelar su verdadera identidad.



"Si lo enfrentaba directamente el caso iba a quedar en nada porque solamente le iban a dar de baja al perfil y listo", le contó al medio local '0233'.



"Quería ver hasta dónde llegaba el tipo", agregó en su publicación de Facebook, que ya cuenta con más de 6.000 reacciones y cientos de comentarios de usuarios indignados.



En la red social, además, mostró 46 capturas de pantalla en las que se leen los mensajes inapropiados que escribió el acosador.

"Si me pasas tu número hago lo que quieras", dice en uno de ellos. En otros, le pedía fotos de su ropa interior, videos y ser 'novios virtuales'.



Para no levantar sospechas, la mujer escribió en reiteradas ocasiones que no podía hacer las cosas que le pedía porque la "iban a regañar".



En otras capturas, el hombre le pedía que no contara nada porque estaban en una relación y le preguntaba si lo quería.



Otras imágenes evidencian que estaba consciente de estar hablando con una menor de edad. "Y en la noche, cuando se duerma tu mamá, nos vemos por videollamada, ¿querés?".



A esta última protesta, López le dijo que sí.

Cuando el hombre la llamó, silenció el micrófono y apuntó hacia otro lado. Como el acosador no hizo lo mismo, la madre aprovechó para tomar una captura de pantalla de su rostro. Esa fue la prueba definitiva para hacer la denuncia.



López agradeció todo el apoyo recibido y les contestó a quienes la criticaron por usar las redes de su hija: "Aparte de ser su mamá soy su amiga, de esa forma consigo que me cuente las cosas, porque confía en mi".

Lo ultimo que contó López sobre el caso fue que, según ella, no se esté actuando con celeridad.

