Un niño ingresó a un hospital después de hacerse picar por una viuda negra para convertirse en su héroe, Spider-Man, informaron autoridades sanitarias de la región andina de Oruro, en Bolivia, donde se registró el hecho.



(Siga leyendo: Manatí murió por inusual encuentro sexual con su hermano: el caso es objeto de estudio).



El caso ocurrió en la localidad orureña de Vichuloma, cuando el menor, de 8 años, se encontraba jugando cerca de un río y encontró una araña viuda negra debajo de una piedra, explicó el responsable del Programa de Enfermedades Zoonóticas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Oruro, Ernesto Vásquez.

El niño, sin medir riesgos, la habría alzado, según indicó él mismo, para ponerla en la palma de la mano donde el arácnido le hizo la picadura FACEBOOK

TWITTER

"El niño, sin medir riesgos, la habría alzado, según indicó él mismo, para ponerla en la palma de la mano donde el arácnido le hizo la picadura", relató Vásquez.



Después de haber sido picado, el menor de edad puso la araña en un vaso, se fue a la casa y tres horas más tarde comenzó a tener algunos síntomas como dolores de huesos y contracturas (momento en el que los tejidos elásticos son reemplazados por los que no lo son, impidiendo que se generen movimiento musculares normales, según Medline Plus), indicó Vásquez.



El niño no le quiso decir inicialmente a su madre qué había pasado, pero tras mucha insistencia terminó contándole que fue picado por la araña.



La mujer llevó primero al pequeño a un centro de salud en la localidad vecina de Vinto, desde donde lo llevaron al Hospital General San Juan de Dios en Oruro "con carácter de emergencia".



(Además: Por primera vez animales serían incluidos en la política nacional de gestión del riesgo).

Los pediatras del hospital contactaron con Vásquez para que el menor fuera evaluado y se verificó que fue picado por una viuda negra, por lo cual se le aplicó el suero antídoto y se le pudo estabilizar en una media hora.



"Estamos sumamente preocupados porque el análisis y las preguntas al niño, cuando ya estaba recuperado, nos llamó la atención, ya que habría alzado al arácnido con un simple propósito, indicando de que quería volverse Hombre Araña", alertó Vásquez.



Según comentó su madre a los médicos, el menor "es fanático del Hombre Araña y le gusta ver esas películas". El menor está fuera de peligro.



El experto indicó que este tipo de arácnidos es "muy llamativo para los niños" por sus colores que suelen asociar con los del personaje creado por los estadounidenses Stan Lee y Steve Ditko.



(También: La mujer que fue habitante de calle y ahora se dedica a proteger animales en Medellín).



Vásquez instó a los padres "que hablen con los niños", especialmente con los menores de 11 años, y les recomienden que no busquen hacerse picar con arácnidos, ya que si no son atendidos de inmediato, las consecuencias podrían ser "muy lamentables".



"Estos arácnidos negros con espaldas rojas son viudas negras que no causan ningún efecto para volverse Hombre Araña, por el contrario, están poniendo en riesgo sus vidas", remarcó.



En 2020 ocurrió un caso similar en la localidad rural de Chayanta, en la región andina de Potosí, donde tres niños de 12, 10 y 8 años se hicieron picar por una viuda negra con el mismo objetivo, aunque también lograron salvarles la vida.

Más noticias en EL TIEMPO

Ballenas piloto que se quedaron varadas en la costa de Australia fueron sacrificadas

Vándalos atacaron el bioparque Ukumarí este miércoles, tras muerte de chimpancés

Minambiente evaluará las condiciones de fauna en zoológicos y bioparques en Colombia

*Con información de EFE

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS