Uno de los hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado de dinero, según confirmó su abogado a la AFP.



Admar Gonzaga, abogado de Jair Renan Bolsonaro, dijo en una nota que se cumplió una orden de "allanamiento en la residencia" de su defendido en Balneario Camboriú, en el estado de Santa Catarina (sur), en la que fueron confiscados un celular, un disco duro y cuadernos con anotaciones.

"Renan no fue conducido para prestar declaración ni tampoco hubo cualquier otra medida" en su contra, agregó Gonzaga, quien manifestó la "sorpresa" del hijo del expresidente (2019-2022) por la incursión policial.



Además de este hijo de Bolsonaro, de 25 años y de su segundo matrimonio, la operación también tiene como blanco a su exinstructor de tiro, Maciel Carvalho, principal objetivo de la investigación, según la prensa local.



Las autoridades investigan los posibles delitos de estelionato, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de dinero.



La fuerza del orden cumplió en total el jueves una orden de prisión preventiva y cinco de allanamiento en la capital Brasilia y en el Balneario Camboriú.



Una segunda orden de arresto no pudo ser cumplida, pues el sospechoso se encuentra prófugo de las autoridades, informó Leonardo Cardoso, comisario jefe del Departamento de Combate a la Corrupción y el Crimen Organizado (Decor), de la Policía Civil del Distrito Federal (DF).



Sin citar nombres, la Policía del DF envió un comunicado a la AFP en el que aseguró que la investigación "apunta a la existencia de una asociación criminal para obtener una indebida ventaja económica con la inserción de un testaferro para ocultar el verdadero propietario de empresas +fantasma+".



Como su padre, Jair Renan Bolsonaro, empleado desde este año en el gabinete de un senador federal representante por Santa Catarina, ha enfrentado varias investigaciones en los últimos tiempos.



En diciembre de 2021 la Policía Federal (PF) lo citó a declarar en una investigación por presunto pago de sobornos de empresarios para abrochar negocios con la administración pública.



Su padre, por su parte, fue declarado inelegible en julio por ocho años por desinformar sobre el sistema electoral, pero además afronta otras investigaciones en curso.



Destaca en particular una investigación por presunto desvío de joyas recibidas como obsequio oficial durante su administración.



Los otros tres hijos varones del expresidente, todos ellos actores en la política, también fueron objeto de otras investigaciones judiciales.





AFP