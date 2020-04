Tribunal peruano concede libertad bajo fianza a Keiko Fujimori

Un tribunal de apelaciones peruano concedió este jueves la libertad bajo fianza a la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión preventiva desde hace tres meses en el marco del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, informó el Poder Judicial.

"Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado impone mandato de comparecencia restrictiva a Keiko Fujimori Higuchi, previo pago de una garantía económica de 70 mil soles (casi 20.000 dólares) dentro de cinco días hábiles", dijo el Poder Judicial en Twitter.



La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, que declaró fundada la apelación que se presentó contra la medida restrictiva que cumplía por presunto lavado de activos.



Dicha instancia consideró que no existe peligro de fuga u obstaculización, así como que la prisión preventiva que viene cumpliendo no es proporcional; ello, a pesar de que la sala sí estima que los delitos que se le imputan son graves y habrían elementos para investigar su comisión.



De otro lado, en la resolución no se visualiza ninguna mención relacionada a la emergencia producida por el coronavirus.



Keiko Fujimori deberá efectuar el pago de una garantía económica de S/70 mil dentro de cinco días hábiles. Entre las reglas que deberá cumplir figura la de no ausentarse de la ciudad de su domicilio ni variar el mismo sin previa autorización por escrito.



Del mismo modo, tendrá que acercarse cada treinta días a la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital.



La abogada de la excandidata presidencial, Giulliana Loza, saludó la decisión del Poder Judicial. “Acabamos de ser notificadas de que Poder Judicial ha revocado prision preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia”, indicó.



La lideresa de Fuerza Popular es investigada por el presunto delito de lavado de activos por aportes recibidos por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), de parte de la constructora brasileña Odebrecht.



Como parte de las indagaciones del caso, el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 15 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial el 28 de enero último.

AFP Y EL COMERCIO DE PERÚ (GDA)