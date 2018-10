¿Qué relación tiene el candidato de la izquierda de Brasil con Farc?

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazó hoy por “improcedente” un recurso en el que Partido de Trabajadores (PT) solicitó que se retire de Internet una propaganda que vincula a su candidato presidencial, Fernando Haddad, con la exguerilla de las Farc.

La propaganda que acusa a Haddad de tener el apoyo del grupo colombiano está en una página de Internet vinculadas a la campaña del ultraderechista Jair Bolsonaro, el favorito para vencer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo domingo.



El magistrado Carlos Horbach, instructor del proceso y que rechazó la petición de los abogados de Haddad, alegó en la sentencia divulgada este martes que, pese a que los comentarios de la campaña de Bolsonaro son bastante "incisivos", están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser censurados.



El magistrado agregó que los comentarios repercuten reportajes periodísticos "hace mucho tiempo divulgados" y según los cuales las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en diferentes momentos han manifestado apoyo al PT de Brasil.



Las Farc, que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia en 2016 y se desmovilizaron para convertirse en partido político, llegaron a tener una suerte de "embajador" en Brasil en los primeros años de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, el principal líder del PT y que hoy cumple en prisión una condena de 12 años por corrupción.



"Se constata, por lo tanto, que, pese a que el contenido impugnado contiene críticas contundentes, no está desvinculado del contexto de disputa electoral en que se enmarca, y no se caracteriza como mentiroso, como para justificar la concesión de derecho de respuesta y de retirada de los contenidos de Internet", según la sentencia.

El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro lideró la primera vuelta de las elecciones de Brasil que se disputaron el pasado 7 de octubre. Foto: Marcelo Sayão / EFE

Bolsonaro, el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales con el 46 por ciento de los votos y el favorito en los sondeos de intención de voto para la segunda vuelta con el 59 por ceiento, se medirá en las urnas con Haddad, sucesor de Lula como candidato del PT, que obtuvo el 29 % de los votos y tiene el 41 % del apoyo, este domingo, 28 de octubre.



El ultraderechista, polémico por ser un defensor de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y por sus declaraciones de tinte machista, racista, homófobo y xenófobo, ha logrado un amplio apoyo entre los electores brasileños por su discurso de total rechazo a los gobiernos del PT, a los que tilda de comunistas y vinculados a los gobiernos de Venezuela y Cuba.



El PT, en el recurso en que solicitó la retirada de los comentarios de Internet, alegó que los mensajes divulgan informaciones "mentirosas, difamatorias e injuriosas, sin cualquier legitimidad o fundamento, y constituyen un panfleto político para agredir al partido".



EFE