'La protesta más grande de la historia': manifestante en Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunciaría su renuncia del cargo en las próximas horas, dijeron diversas fuentes al diario El Nuevo Día (GDA). También señalaron que Rosselló habría grabado un mensaje de despedida, que será emitido antes del mediodía de este miércoles.



Por su parte, autoridades de Puerto Rico emitieron una orden de allanamiento contra el gobernador y otros 11 hombres que participaron del chat privado cuya filtración hace dos semanas provocó multitudinarias protestas.

"Confirmamos que el día de ayer (este lunes) hubo una orden de allanamiento para los 12 miembros del chat", dijo Kelvin Carrasco, oficial de prensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico. El portavoz no dio más detalles sobre el caso porque la investigación está en curso.



Según le dijeron a El Nuevo Día Rosselló sería reemplazado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, debido a la ausencia de alguien en el cargo de secretario de Estado. Dicho puesto está vacante desde que Luis G. Rivera Marín presentó su renuncia.



Estos anuncios se conocen tras la undécima jornada de protestas este martes contra el gobernador, en las que han participado artistas como Ricky Martin, Residente y Bad Bunny.

¿Es común en Puerto Rico que los artistas se involucren en las protestas?

De acuerdo con Alex Betancourt Serrano, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico, históricamente el involucramiento de artistas y la invitación a masivas protestas no es algo muy común.



"Ha sucedido en algunas ocasiones, pero no de esta manera tan multitudinaria e inclusive internacional con respecto a la clase artística", afirma el experto.



De hecho, "la manifestación más grande en la historia de Puerto Rico, previa a la actual, ocurrió cuando los habitantes de Vieques, también con apoyo de artistas, buscaron la salida de la Marina de EE. UU. entre 1999 y 2003", agrega.

En total ha habido once jornadas de protestas en Puerto Rico y se espera una nueva manifestación para el jueves. Foto: Gabriella N. Baez / Reuters

Esta sería la última manifestación comparable a las que tienen lugar ahora. Sin embargo, "análisis fotográficos que comparan ambos eventos dejan ver que en definitiva la del lunes superó a la de Vieques", subraya Betancourt.



Además, hay que resaltar que en Puerto Rico "existe mucha desconfianza hacia la clase política tradicional y por ende los artistas han venido a llenar un vacío".



Debido a que "hubo insultos específicos contra artistas como Ricky Martin, la solidaridad de los cantantes con la población se incrementó", asegura Javier Colón-Morera, investigador de la Universidad de Puerto Rico.

De i. a d., Ricky Martin y Residente, asistieron a una segunda macromanifestación en San Juan este lunes para pedir la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. Foto: AFP

¿Quién es Ricky Martin en el contexto político de Puerto Rico?

Debido a que Puerto Rico produce una alta cantidad de artistas en relación con su extensión territorial y tamaño de su población, artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente son objeto de admiración social. En ese sentido, "el hecho de que ellos y otros más decidieron participar de las protestas, contribuyó a que más personas se unieran", señala Betancourt.



Según Colón-Morera, Ricky Martin en particular ha jugado un liderazgo esencial en este proceso, porque "ha sabido transmitir la vergüenza colectiva de tener un gobernador y asesores de gobierno que se burlan abiertamente de las mujeres, los pobres y la comunidad LGTBI".

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ondeó la bandera del colectivo LGTBI+ este lunes durante una marcha masiva, en San Juan (Puerto Rico). Foto: Eric Rojas / AFP

¿Cómo afectan estas protestas a la relación entre EE. UU. y la isla?

"No son las protestas las que tienen afectan esta relación, si no el gobernador Rosselló", asevera Betancourt.



Rául Grijalva y los demás senadores que hacen parte del "Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representanes de EE. UU., más importante órgano en la asignación del presupuesto para Puerto Rico, expresaron que el problema para la entrega del dinero es el gobernador, porque no ha renunciado", añade el investigador.



REDACCIÓN INTERNCIONAL