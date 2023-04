“En tiempos de impunidad, hacer memoria es hacer justicia”, dice Martha Lira, madre de Agustín Mendoza Lira, asesinado a sus 22 años el 14 de junio de 2018 durante la “operación Limpieza”, como le llamó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al desmontaje de las barricadas instaladas por la población en calles y carreteras durante las masivas protestas contra su gobierno.



Agustín se involucró en las protestas en el municipio de Tipitapa (22 kilómetros al noreste de Managua, la capital de Nicaragua) al enterarse del asesinato de su compañero de banda, Richard Pavón Bermúdez, el 19 de abril del mismo año. Ese día también fueron asesinados Darwin Manuel Urbina y el policía Hilton Rafael Manzanares.

El 19 de abril fue declarado por la Asamblea Legislativa como Día Nacional de la Paz, como si nada hubiera ocurrido. En respuesta, la organización Unidad Juvenil y Estudiantil reaccionó diciendo que “con balas no se alcanza la paz” y propuso establecerlo como ‘Día nacional de la memoria de las víctimas de la dictadura sandinista’.



Del inicio de aquella salvaje represión de las fuerzas policiales y parapoliciales a la rebelión popular, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó 355 muertos, se cumplieron cinco años. Este es un período de tiempo suficiente para que en cualquier país la Justicia haya investigado y encontrado a los culpables. Pero en Nicaragua eso no ha ocurrido ni siquiera con las 198 muertes oficialmente reconocidas por el Gobierno, incluyendo 23 policías.

Martha Lira, primera de izquierda a derecha, participa en una marcha en San José, Costa Rica, pidiendo justicia por el asesinato de su hijo. Foto: Onda Local

A principios de marzo pasado, Naciones Unidas difundió un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) que concluye que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad durante esos violentos meses de 2018. “El Grupo no tiene conocimiento de ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro-Gobierno por las violaciones y abusos cometidos. Al contrario, varios altos cargos presuntamente involucrados en la represión fueron ascendidos”, menciona el informe.



El GHREN, cuya misión fue recientemente prorrogada dos años más por la ONU para seguir investigando los abusos en Nicaragua, añade en el informe que las autoridades sandinistas obstruyeron el esclarecimiento de estas muertes al manipular certificados de defunción y obligar a familiares de las víctimas a no solicitar autopsias ni esos certificados.

No hay esclarecimiento

La búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia y la denuncia pública ante estos crímenes de lesa humanidad en Nicaragua han sido abanderados principalmente por las mujeres, organizadas en la Asociación Madres de Abril (AMA), creada en 2018 con el objetivo de unir y representar a las madres y familiares de las personas asesinadas por la represión estatal.



Sus historias reflejan la lucha contra el olvido y son la expresión de resistencia para que el Estado asuma la responsabilidad de lo sucedido. Una de ellas es Martha Lira, una migrante nicaragüense que vive en Costa Rica desde hace 20 años y que se sumó a la lista de personas que viven el dolor de haber perdido a un hijo en el 2018.



Ese dolor también lo viven Carlos Pavón y María Bermúdez, padre y madre de Richard Pavón, de 17 años, el primer asesinado durante las protestas. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar los crímenes ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, la tarde del 19 de abril de 2018, entre las 18:00 y las 19:30, Richard recibió varios impactos por arma de fuego a pocos metros de la Alcaldía de Tipitapa.



“La información disponible indica que el ataque pudo provenir del personal del Cuerpo de Protección Física (CPF) de la Alcaldía”, señala el Giei, que en su informe concluyó que la mayor letalidad durante aquella crisis estuvo asociada a las dos primeras etapas: la represión de las protestas y la ejecución de la operación Limpieza. El 70 % de las personas fallecieron como consecuencia del impacto de bala en cráneo, cuello y tórax, como es el caso de Pavón.



El padre de Richard menciona que, durante estos cinco años, él y su esposa han sido víctimas de asedio policial. A pesar de esto, dice que no desistirá en su exigencia de justicia, aunque sea a través de los medios de comunicación y las redes sociales ya que las instituciones de Nicaragua les cerraron las puertas desde el primer momento.

“El jefe de la Policía nos dijo que no iban a tomar la denuncia”, cuenta Carlos.



A Azucena López no solo le mataron a su hijo Erick Antonio Jiménez López, también le cercenaron el derecho de velarlo en paz, vivir su duelo en Nicaragua en compañía de sus amistades, familiares y vecinos. Y, hasta la fecha, el acceso a la justicia ha sido imposible. “Al sepelio no podían ir muchachos porque los podían matar”.



Después de enterrar a su hijo, vinieron las amenazas verbales. Azucena tuvo que salir de Nicaragua, donde tiene prohibido regresar. Ella hoy acusa que a los responsables del asesinato de su hijo “Ortega les dio amnistía. El asesinato de mi hijo ha quedado impune”.



La amnistía a la que se refiere Azucena fue aprobada en 2019 por la Asamblea Legislativa nicaragüense, la cual es controlada por Daniel Ortega. El artículo 1.º les concede “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.



La ley de amnistía que entró en vigor el 10 de junio de 2019 enterró toda posibilidad de acceso a la justicia para las víctimas de la represión de 2018. “Las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias”.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Foto: Presidencia de Nicaragua/ EFE

A través de esta ley, 106 personas presas políticas fueron puestas en libertad; otras 386 salieron de las cárceles bajo el régimen de casa por cárcel para un total de 492 reos políticos excarcelados, según una investigación realizada por Connectas y Onda Local.



El director general de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, quien es consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sostenido que la Policía jamás atacó a nadie, sino que hizo “uso legítimo de la fuerza” para garantizar la vida, integridad física y bienes de las personas, familias y comunidades.

El niño mártir

El ‘pecado’ de Álvaro Conrado Dávila, de 15 años, fue haber asistido a los predios de la Universidad de Ingeniería en Managua a dejar agua a quienes se manifestaban el 20 de abril. El ‘niño mártir’, como se le conoce en Nicaragua, fue alcanzado por una bala que le entró por la garganta.



Alvarito fue asistido por el grupo de manifestantes, quienes con desesperación pedían una ambulancia. “Me duele respirar”, les decía Álvaro, inmortalizando una frase que ha dado la vuelta al mundo a través de YouTube. Lo trasladaron al hospital Cruz Azul de Managua, donde le negaron la atención médica de urgencia. Finalmente lo llevaron al Hospital Bautista, pero ya era demasiado tarde.



Lizeth Dávila dice que la Policía le impidió velar a su hijo en la casa, por lo que tuvo que hacerlo donde su abuela paterna. El 21 de abril le hicieron una misa de cuerpo presente en una iglesia al lado del Colegio Loyola, donde él estudiaba.



Facebook Twitter Linkedin

Las familias de las víctimas mortales de la represión no encuentran justicia en las instituciones nacionales. Foto: Getty

Álvaro Manuel Conrado, el papá del niño mártir, murió a causa de un infarto el 28 de enero de este año sin ver cumplido su anhelo de justicia. Lizeth dice que ahora vive un doble duelo.



“Desde el día número uno comenzamos a denunciar, a buscar la justicia dentro del país. Pero al final nos dimos cuenta de que ahí todo estaba totalmente en manos de Ortega y que no había ninguna posibilidad de encontrar justicia. Fuimos a interponer la denuncia en la Fiscalía. La señora que nos la estaba recibiendo me dijo que ‘nadie había matado a nadie’ y que ‘nadie andaba armado’. Yo le digo: ‘A mi hijo me lo asesinaron’”, cuenta la mujer desde su exilio en Ginebra (Suiza).



El asesinato de Álvaro Conrado Dávila, igual que los otros 354, ha quedado en la impunidad debido al control absoluto que ejercen Ortega y Murillo sobre todas las instituciones y poderes en Nicaragua.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que Ortega “no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar” a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos, y “reforzó la impunidad de los violadores de DD. HH. que le fueron leales”.



La exigencia de justicia y fin de la impunidad provocó que la familia Conrado Dávila se convirtiera en víctima de la represión y, además, de la persecución estatal. “A mí me llegaron a amenazar con matarme. A la casa llegaba la policía, a mi hermano le quemaron su carro cuando estábamos poniendo la denuncia en la Fiscalía. Cuando quisimos ir a interponer la denuncia ante el Cenidh (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), la policía no nos dejaba pasar”, comenta Lizeth.



La madre de Alvarito tiene claro que, mientras Ortega y Murillo estén en el poder, no verán la justicia. Por eso, ha recurrido ante los mecanismos de denuncia internacional para que en un día, no muy lejano, la pareja presidencial y sus funcionarios sean enjuiciados bajo el principio de la Jurisdicción Universal. De hecho, en la justicia argentina ya radican al menos tres denuncias contra Ortega y su círculo con el fin de iniciar una investigación penal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2018.

Limpiar evidencias

“Sandino tenía un sueño, les aseguro que no era este”. Ese fue el último mensaje que escribió en Facebook Franco Valdivia Machado. La tarde del 20 de abril de 2018, se sumó a una marcha en el municipio de Estelí, norte de Nicaragua. La manifestación fue reprimida por la policía y civiles armados. Franco fue asesinado en el parque central de Estelí. Su cuerpo fue arrastrado y la sangre quedó regada en la calle.



Minutos antes de su asesinato, se había publicado en redes sociales un video de él denunciando la represión. “Desde jóvenes hasta personas de la tercera edad andábamos en la marcha de manera pacífica y ellos empezaron aventando bomba a todos nosotros”, dice Franco, mientras muestra casquillos de bala.



La madrugada del 21 de abril, Francisca Machado, su mamá, recibió una llamada de su nuera avisándole que habían matado a Franco. El joven cursaba el tercer año de la carrera de Derecho. La información disponible, incluyendo registros audiovisuales, indica que el disparo habría sido efectuado desde el propio recinto de la Alcaldía. “Su cuerpo sin vida fue maltratado y arrastrado por los agresores, para ser luego abandonado en el Hospital San Juan de Dios de Estelí . Al día siguiente fue limpiada la escena del crimen, ocultando pruebas fundamentales para avanzar en la investigación e individualizar a los culpables”, señala el Giei.

A Franco “lo asesinaron tres veces”, dice su mamá. La primera con el disparo, la segunda cuando lo arrastraron y la tercera cuando ella pidió exhumar su cadáver para realizarle una autopsia, sin tener resultados.



La impunidad que ha prevalecido en este y los demás casos ha sido condenada por varias organizaciones de derechos humanos. La CIDH, por ejemplo, ha señalado la falta de voluntad política del Gobierno de Nicaragua para investigar y sancionar a los responsables de estos hechos. Además, ha instado a las autoridades a tomar medidas concretas para garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas.



El 27 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa de Nicaragua conformó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP) con el objetivo de “conocer, analizar y esclarecer la verdad” de los sucesos acontecidos en el país desde el 18 de abril del 2018. Esta comisión fue integrada por “personalidades nicaragüenses” que tienen en común un pasado y un presente ligado al Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que puso en tela de juicio la “credibilidad” que debe caracterizar a una comisión de ese nivel.

En su cuarto y último informe, publicado el 15 de julio de 2019, la CVJP reconoció 251 personas fallecidas, 2.264 lesionadas y 927 detenidas en el contexto de las protestas. Aun así, ninguna de estas víctimas ha recibido justicia.



El informe, en línea con el discurso del oficialismo (lo cual demuestra que no tenía independencia), concluyó que “el Gobierno conservó y defendió el orden constitucional ante el intento fallido de golpe de Estado”. Y que “las instituciones del Estado preservaron la paz y la estabilidad de la Nación y actuaron conforme la Constitución y las leyes”.

Asimismo, señaló que los informes de los organismos de los derechos humanos nacionales e internacionales “se estructuraron en base a información no verificada, careciendo de objetividad e imparcialidad”.



Para el abogado nicaragüense Uriel Pineda, a quien el régimen despojó de la nacionalidad, lo que sucede hoy es que la institucionalidad democrática fue incapaz de contener la represión y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.



A su criterio, al haber un colapso de las instancias de justicia, es necesario activar los mecanismos de protección de derechos humanos internacionales, pero en el caso de Nicaragua estos no han funcionado como deberían. “Estos procedimientos están diseñados para Estados con valores democráticos vigentes. En un país democrático, la violación de derechos humanos tiene un costo político. Pero en Nicaragua está secuestrada la democracia y las elecciones no son un medio para cambiar el rumbo del país”, destacó.

A pesar de este ambiente de impunidad, las madres de los jóvenes asesinados por las balas policiales y parapoliciales en 2018 tienen la determinación de que no se rendirán hasta que haya justicia y reparación.

CONNECTAS(*)



(*) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo se editó por razones de espacio.

