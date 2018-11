Los expresidentes del Perú, en la mira de la Justicia

Con la prohibición para que el expresidente peruano Alan García salga del país, por una investigación de posible corrupción, todos los expresidentes de Perú están ahora condenados o investigados por diferentes delitos, la mayoría por casos relacionados con coimas de la multinacional brasileña Odebrecht.

Mientras Ollanta Humala ya ha pasado por prisión y Alberto Fujimori se aferra a una clínica para no volver a su celda, Alan García pidió asilo a Uruguay y Alejandro Toledo espera que Estados Unidos no lo extradite.



Un inciso aparte merece Keiko Fujimori, heredera política de Alberto Fujmori, candidata a la presidencia en dos ocasiones y quien está en prisión preventiva por tres años desde el primero de noviembre por presunto lavado de activos en la financiación de su campaña de 2011 al haber supuestamente ocultado con una contabilidad ficticia un millón de dólares donado por Odebrecht.



Alberto Fujimori tiene vigente una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde fueron asesinadas 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.



El líder del fujimorismo, de 80 años, fue indultado en la Navidad de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero la Justicia anuló esa gracia por irregularidades y ordenó su reingreso en prisión, lo que aún no se produce pues fue internado en una clínica.



Toledo está imputado por colusión, tráfico de influencias y lavado de activos al haber presuntamente recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de favorecerla en un contrato. El líder del partido Perú Posible se encuentra en EE. UU., a la espera de una solicitud de extradición.



García está investigado por colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno para la construcción de la línea 1 del metro de Lima.



El líder histórico del Partido Aprista Peruano recibió 100.000 dólares de Odebrecht por una conferencia dictada en 2012 en São Paulo, de una partida que salió de la cuenta oculta con la que la constructora pagó sobornos en varios países. Por ello, un juez le prohibió el sábado salir del país por 18 meses, dado que reside en Madrid. Horas después acudió a la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo diplomático.



Ésta es la segunda vez que García solicita asilo. En 1992 pidió refugio en la embajada de Colombia tras el autogolpe de Fujimori y luego se exilió en Bogotá.



Humala y su esposa, Nadine Heredia, son investigados por lavado de activos por haber presuntamente recibido tres millones de dólares de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.

Los fundadores y líderes del Partido Nacionalista Peruano pasaron casi 10 meses en prisión, hasta que el Tribunal Constitucional resolvió que la medida era excesiva sin tener una acusación firme, por lo que recuperaron la libertad, sin impedimento de salida del país para Humala.



Kuczynski es investigado por lavado de activos al descubrirse que su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el gobierno de Toledo.



El líder del partido Peruanos Por el Kambio, que dimitió en marzo al revelarse una presunta compra de votos de parlamentarios para evitar que el Congreso lo destituyese por este caso, tiene prohibido salir del país.

Gobierno pide a Uruguay negar el asilo

El gobierno peruano alista los argumentos formales para que Uruguay rechace el pedido de asilo diplomático solicitado por Alan García, en tanto crece la indignación por la medida adoptada por el dos veces presidente (1985-90, 2006-11).



El mandatario peruano, Martín Vizcarra, informó que habló con su colega uruguayo Tabaré Vázquez para comentarle la importancia de la investigación abierta contra García en Perú y el rechazo a que se trate de una persecución política en su contra.





