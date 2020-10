Video: mujer cacheteó a político por no cumplir promesas de campaña

La discusión pública entre los miembros de una comunidad y su dirigente político terminó en una cachetada luego de que este insultara a una mujer que le estaba reclamando por haber incumplido sus promesas de campaña.



La insólita situación quedó registrada en un video que ha dado qué hablar en redes sociales.

El incidente ocurrió entre una ciudadana, identificada como Janeth, y Jesús Herrera, el alcalde de Papalotla, una ciudad del estado de Tlaxcala, en el centro de México.

Según conoció el medio mexicano 'Escenario de Tlaxcala', Herrera estaba junto con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) haciéndole seguimiento a la pavimentación de una carretera en un barrio conocido como Xolalpan.



En ese contexto, la comitiva de Herrera se topó con los vecinos de la comunidad, quienes reiteraron su desacuerdo con la obra ya que, según reportó el mismo medio, creen que es un innecesario gasto de recursos del erario.



Fue entonces que la protagonista del video encaró al mandatario.



Si bien el inicio de la 'reprimenda' no quedó registrada, se oye a la mujer gritándole que "es lo mismo con toda tu administración, dicen 'no quiero problemas', ¿entonces para qué entraron (a la contienda electoral)?".



Y añade que "(la comunidad) está cansada de que se les haga el trabajo y todavía no apoyen para concretar el proyecto". Sin embargo, no existe claridad sobre a cuál proyecto hizo referencia la mujer.



"No desestabilices con tanta mentira", ripostó Herrera, quien aprovechó para inculpar a la mujer de haberse hecho acreedora de predios de maneras ‘irregulares’.



Segundos después de esas acusaciones, la ofendida mujer se acercó al político y lo abofeteó mientras decía que a ella ningún político la iba “a llamar ratera”.

Viral : Mujer cachetea a presidente municipal de Papalotla, Tlaxcala

Si bien no se ha dado a conocer el historial exacto de ‘rifirrafes’ entre la ciudadana con el político, los señalamientos dieron pie a que 'Escenario de Tlaxcala' aclarara la supuesta identidad de la mujer a quien, además, el alcalde se refiere como "licenciada".



Se trataría de una lideresa política del partido político Morena, quien estaría detrás del puesto de presidenta municipal (un título con el que también se conoce a los alcaldes en México) para 2021.



Eso explicaría, dice el medio, su presencia en ese sitio, ya que, aunque es oriunda de Papalotla, no vive en el barrio en el que ocurrió el intercambio de señalamientos.

Por otro lado, algunos tuiteros comentaron la situación aplaudiendo la agresión de la implicada. “Si la conocen, diganle que le pago gastos, alimentos y se puede quedar en mi casa para que vaya al Palacio Nacional a "platicar" con otro mentiroso y mañoso ”, trinó la usuaria identificada como @SharonSPcM.

Se toma una captura de pantalla del trino de @SharonSPcM debido a que sus trinos fueron puestos en privado. Foto: Captura de pantalla / Twitter: @SharonSPcM

