Exmilitar que protagonizó video viral en TikTok murió atropellado

En la noche de este miércoles 30 de diciembre, se conoció un lamentable suceso ocurrido en Tegucigalpa, capital de Honduras. Esdras Laínez, un exsoldado que se viralizó en mayo tras subir un video a su cuenta de TikTok y ser retirado del cuerpo militar por eso, falleció luego de ser atropellado.

El conductor del carro fue liberado en la mañana de este jueves, pues, según las primeras pesquisas, no tuvo responsabilidad concreta en el accidente de tránsito que acabó con la vida de Laínez, quien tenía apenas 20 años.



‘El militar bailarín’

Muchos recuerdan que, a principios de mayo, durante la época de las primeras grandes restricciones por la llegada y masificación del coronavirus en Latinoamérica, un video de un militar bailando se viralizó en la plataforma TikTok.

El video, de por sí curioso –Laínez aparece sentado en una silla con un arma y, cuando empieza a sonar la música, se pone de pie y empieza a bailar–, se volvió popular al conocer el trasfondo de la historia: él fue retirado de la institución tras publicar el metraje.



En principio, se pensó que la sanción había sido específicamente por el baile, sin embargo, Yuri Chávez, vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, explicó a ‘CNN’ en ese entonces que Laínez fue retirado por ‘abandonar su puesto’ y dejar el fusil en la silla (tal como ocurre en el video), acción prohibida para los soldados.

Se supo, también, incluso por el testimonio de Laínez, que los militares en ese entonces llevaban más de 3 meses confinados. El mismo exsoldado, ya fuera de su servicio, confirmó que hizo el video con la única intención de divertirse en medio del encierro.



La historia de Laínez se difundió de tal manera en redes sociales que hasta Don Chezina, autor de ‘Tra tra tra’, la canción que el exmilitar bailó en el clip de TikTok, compartió la historia y deseó que recuperara su trabajo.

La muerte

Según registró ‘El Heraldo’, de Honduras, Laínez fue atropellado por un vehículo en la colonia Miramontes, de la capital de ese país.



La madre del joven denunció que, horas antes de la muerte, Laínez había sido llevado a una clínica por un accidente. El exmilitar, al parecer, escapó del centro de salud y se lanzó a la vía para ser embestido.

El siniestro fue registrado en cámaras. Gracias a las imágenes dieron con el conductor del vehículo, a quien liberaron en la mañana de este jueves tras constatar que no tuvo incidencia directa con la muerte de ‘El militar bailarín’.



El artista Don Chezina también lamentó la muerte del exsoldado. "No lo puedo creer, este 2020 me sigue sorprendiendo: se me va mi Madrina Gollin, se despide Tito Rojas y ahora Esdras. Pido fortaleza para nuestras familias y seres queridos", escribió el artista junto con una imagen en su cuenta de Instagram.

Este fin de año el cuerpo de Esdras Laínez es velado en la residencia de su abuela, ubicada en Santa Cruz de Soroguara.



Dice ‘El Heraldo’ que el entierro se llevará a cabo este viernes 1 de enero.

