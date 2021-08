Tigre mata a trabajadora de zoológico que entró en su jaula

Mientras realizaba el aseo integral de una jaula, una mujer murió por el ataque de un tigre.



El suceso ocurrió en horas de la mañana, cuando los funcionarios realizaban labores rutinarias de limpieza del Parque Safari de Rancagua, en Chile.

Y es que este espacio funciona de 10 a. m. a 6 p. m., por lo tanto, los arreglos se hacen muy temprano.



La mujer en cuestión tenía la tarea de realizar el aseo de la jaula de los leones, sin embargo, por razones hasta el momento desconocidas, estaba limpiando la jaula de los tigres.



Al parecer, ella no se percató de que la reja del animal no estaba por completo cerrada.



Fue entonces cuando el felino saltó sobre ella, provocándole fuertes lesiones que le causaron la muerte.



Los demás funcionarios se dieron cuenta del suceso e inmediatamente contactaron al fiscal de turno, quien llamó al personal de Bomberos, Carabineros y del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU). Al lugar también llegó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).



Antonio Rojas, el gerente del Parque Safari de Rancagua, resaltó en una entrevista con ‘CNN Chile’ su extrañeza al enterarse que la funcionaria se encontraba en dicho recinto cuando se le había asignado uno distinto, dado que ella llevaba tiempo trabajando en el Safari y tenía mayor experiencia en la limpieza del espacio de los leones.



El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Legal. Los funcionarios que presenciaron el hecho están siendo interrogados para conocer sus versiones y esclarecer la historia. Esto ayudará a definir la situación y servirá para saber si hubo o no un descuido por parte de este Parque Safari.

