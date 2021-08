Una semana después del sismo, Haití espera evitar errores del 2010

Tras una semana de un sismo que dejó más de 2.200 muertos y arrasó el suroeste del país, Haití y sus socios internacionales buscan coordinar la ayuda humanitaria para evitar el desorden registrado tras el tremendo sismo del 2010.



(En contexto: Reportan más de 2.100 fallecidos tras el terremoto en Haití)

La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, afirmó este viernes en Puerto Príncipe que se han aprendido “lecciones” del terremoto del 2010, que están sirviendo para mejorar la respuesta a la catástrofe ocurrida el sábado pasado, que dejó más de 12. 200 heridos, 330 desaparecidos, más de 53.000 casas completamente destruidas y otras 77.000 dañadas.



Mohammed dio una rueda de prensa al lado del primer ministro, Ariel Henry, en la que reconoció que no todo es “perfecto”, pero valoró que ahora existe un liderazgo del Gobierno haitiano, a diferencia de lo ocurrido en el 2010.



“Quizá lo que hemos aprendido es a hacerlo de forma diferente. Esto significa tomar el liderazgo, construir instituciones, construir capacidades. Eso no significa que no haya lagunas, hay lagunas. Es una situación diferente y que requiere una respuesta diferente. Pero lo que vemos es que se están dando pasos. Y lo que nos gustaría ver más es que llegue más ayuda detrás de ese liderazgo", dijo Mohammed.



Entre las prioridades de las autoridades está evitar la concentración de personas en grandes campos informales. “Para no repetir los errores del 2010 no habrá distribución de carpas ni creación de campos. Vamos a adoptar estrategias que permitan a las personas reparar, reconstruir sus casas”, dijo Federica Cecchet, coordinadora de la OIM en Haití.



(Le puede interesar: ONG denuncia que grupos paramilitares controlan acceso a la ayuda en Haití)



Además de alimentos, agua y ayuda médica urgente, lonas de plástico, tablas de madera y clavos son llevados en camiones de la capital, Puerto Príncipe, hacia las regiones siniestradas, indicó la Protección Civil haitiana el jueves, día en el que se presentaron tensiones durante el reparto de comida llevado a cabo por el Programa Mundial de Alimentos en Camp Perrin, donde muchos habitantes habían aguantado hambre por días. Se estima que más de medio millón de personas están necesitando ayuda humanitaria urgente.

Facebook Twitter Linkedin

Los médicos tratan a una víctima del terremoto en el hospital Ofatma en Les Cayes. Foto: Reginald LOUISSAINT JR / AFP

Henry advirtió este viernes que superada “la etapa de urgencia” después del terremoto, el gran desafío es ahora la reconstrucción de las zonas afectadas. En una reunión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el premier haitiano prometió encarrilar la democracia en su país con elecciones “lo antes posible” a pesar de la devastación, y señaló que Haití necesitará “el apoyo de todos” para saca adelanta la reconstrucción.



La comunidad internacional ya se movilizó ante el drama. EE. UU. alistó ocho helicópteros del ejército desde Honduras para mantener el esfuerzo de evacuación médica de los heridos más graves hacia hospitales especializados en la capital haitiana. Un hospital de campaña también será instalado por el ejército de EE. UU. en la ciudad de Los Cayos, cabecera del sur, el departamento en donde más daños humanos y materiales causó el sismo. Y el USS Arlington, navío de transporte de la Marina estadounidense, y un barco británico serán desplegados en Haití para facilitar las operaciones de helicópteros.



Por su parte, la Unión Europea movilizó tres millones de euros de ayudas, a las que se suman contribuciones materiales de países miembros; entre ellas, un módulo de purificación de agua de Francia y una estación de depuración española. Y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y varias ONG anunciaron este viernes que enviarán hoy a Haití 30 toneladas de ayuda. Este envío incluye 21 toneladas de ayuda fletadas por la Aecid con material médico, lonas de cobijo, equipos básicos de cocina y potabilización de agua y saneamiento.



(En otras noticias: Colombia buscaría abogado internacional para defender a detenidos en Haití)



Las otras nueve toneladas las aportan las ONG Acción contra el Hambre, Cruz Roja Española y Médicos del Mundo, que trabajan ya sobre el terreno; enviarán artículos de higiene, equipamiento de agua y saneamiento, material de cobijo y acopio de agua, entre otros productos.



Para gestionar mejor los recursos tras la catástrofe, la OIM estableció una plataforma en línea en la cual son registrados los donativos no alimentarios que sirven para la construcción de refugios: solo los agentes humanitarios debidamente registrados ante el Gobierno haitiano podrán reclamar ese material, precisando los detalles de las operaciones de distribución para las que servirán.



Luego del terremoto que en enero de 2010 mató más de 200.000 personas en Puerto Príncipe y sus alrededores, las intervenciones no controladas de grupos extranjeros reforzaron el apodo de Haití: “República de ONG”.



Algunos afectados que viven en las zonas más recónditas fueron totalmente ignorados por agentes humanitarios que actuaban sin rendir cuentas a las autoridades nacionales, incapaces de responder a la emergencia ante la muerte de varios altos funcionarios en el sismo que destruyó la casi totalidad de ministerios y edificios administrativos.

Más noticias

Los países con peor acceso a la vacunación en el mundo



Terremoto en Haití: los pueblos olvidados a los que no llegan las ayudas



AFP Y EFE