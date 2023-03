Una niña de 4 años murió y decenas de personas más resultaron damnificadas tras el fuerte sismo que se sintió al mediodía de este sábado en la región norteña peruana de Tumbes, con epicentro en Ecuador, informaron fuentes oficiales.



(Contexto: Terremoto en Ecuador: hay al menos 12 muertos tras el sismo de magnitud 6,5)



"Se confirma el fallecimiento de una menor de edad de 4 años, que fue trasladada al Hospital Regional de Tumbes, tras resultar herida producto de la caída de un tejado de su vivienda", informó el Centro de Emergencia Nacional (COEN) en Twitter.

El organismo también señaló que un reporte preliminar indicó que en las tres provincias de la región Tumbes se identificó a decenas de personas damnificadas y afectadas, así como viviendas destruidas, inhabilitadas y afectadas, además de centros de salud y otras infraestructuras.



(No deje de leer: Temblor en Ecuador: pánico en vivo durante programa de fútbol en TV, 'Dios mío')



Detalló que en la provincia de Tumbes hay 46 personas afectadas y 14 damnificadas, además de 12 viviendas afectadas, 4 inhabilitadas y 2 centros de salud afectados.

En la provincia de Contralmirante Villar se reportaron 12 personas afectadas y 4 viviendas averiadas, mientras que en la provincia de Zarumilla se informó de 15 personas afectadas, así como 4 viviendas destruidas y otras 6 afectadas.



El organismo también informó que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) "actualizó" la magnitud del sismo a 6,7, tras haber informado inicialmente que fue de 7, mientras que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador la estableció en 6,5.



(De interés: Las impactantes imágenes que dejó el terremoto de Ecuador).



Tras el movimiento telúrico, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, llegó a Tumbes desde la vecina región de Piura, donde se encontraba en una visita de trabajo.



"Hemos venido a Tumbes para reunirnos con el gobernador y ponernos a su disposición, para ver cuáles son los daños y consecuencias", declaró el primer ministro antes de lamentar "mucho lo ocurrido".



Otárola adelantó que tenían el reporte "de una niña que ha sufrido un trauma shock" durante el sismo e hizo "un llamado a la calma a la ciudadanía", a la que dijo que "tenga la seguridad" de que las autoridades atenderán la emergencia.



Medios locales mostraron imágenes del momento del temblor en avenidas y centros comerciales de la ciudad de Tumbes, donde los ciudadanos salieron a las calles como medida de seguridad, mientras que se informó que el sismo también se sintió en las regiones de La Libertad y Áncash, más de 500 kilómetros al sur de Tumbes.



El alcalde provincial de Zarumilla, Christian Aguayo, declaró a la emisora RPP que este ha sido "el temblor más fuerte que he podido presenciar en toda mi vida".

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra aseguró que no se ha generado una alerta de tsunami en el Océano Pacífico.



Perú y Ecuador se ubican en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.



EFE