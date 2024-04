Tensión diplomática: Ecuador le pide a la embajadora de México que abandone el país

A través de un comunicado, la Cancillería de Ecuador declaró "persona non grata" a la embajadora de México en Quito. Tras el anuncio, la diplomática deberá abandonar el país, aunque hasta ahora no se ha precisado una fecha.

"En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando VIllavicencio, el Gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar 'persona non grata' a la Embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Smeke", dice la nota.

Además, la Cancillería ecuatoriana también recalca que tienen un "firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía" y al principio "fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El gobierno consideró "muy desafortunadas" las declaraciones del mandatario mexicano en las que cuestionó la supuesta manipulación de los medios de comunicación para "crear un ambiente enrarecido de violencia" que, según él, terminó afectando a la candidata rival de izquierda del actual presidente Daniel Noboa.

Las declaraciones de López Obrador se dieron en su habitual conferencia matutina este miércoles. En ella, el presidente tachó de “extrañas” las elecciones de 2023, las cuales ganó Noboa.

“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba, de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue”, dijo López este miércoles.

Y agregó: “¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos —y esto lo difunden todos los medios— con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento”, declaró López Obrador.

En otras palabras, López Obrador dijo que, según su criterio, el crimen de Villavicencio perjudicó sobre todo a Luisa González, la candidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exgobernante progresista Rafael Correa (2007-2017), una opinión que han compartido también varios analistas electorales en Ecuador.

El gobernante mexicano aseguró que existe una responsabilidad social en el entorno de situaciones de violencia y dijo que de ello tampoco escapan los medios de comunicación.

Villavicencio fue acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin electoral en Quito cuando faltaban once días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones generales extraordinarias.

El asesinato de Villavicencio elevó a cotas inéditas la ola de violencia que azota a Ecuador desde hace unos tres años, por lo que el país se convirtió en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.

El pasado 8 de enero el presidente Noboa decretó un estado de excepción a escala nacional por los elevados niveles de inseguridad, y declaró una situación de "conflicto armado interno", por la que pasó a denominar como "terroristas" a 22 grupos de delincuencia organizada, según recuerda la agencia Efe

¿Qué es el artículo 9 de la Convención de Viena y qué dice?

La Convención de Viena es una carta que rige los principios de relaciones diplomáticas entre los Estados que se acogieron a dicho documento. El tratado entró en vigor el 24 de abril de 1964.

En él se dice: "El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor".

CARLOS JOSÉ REYES

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO