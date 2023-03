Un nuevo movimiento telúrico ocurrió en la ciudad de Socaire, Chile, el miércoles 22 de marzo a las 12:18 p.m. (hora local).



De acuerdo con la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo fue de 5.1 grados y tuvo una profundidad de 193 kilómetros. Así mismo, se presentó a 121 kilómetros al este de la ciudad.

No obstante, esta no fue la única sacudida que presentó la región durante dicha fecha. Según los datos del CSN, a las 8:45 a.m. (hora local), también se presentó al sur de la ciudad un sismo de 2.9 grados a 237 kilómetros de profundidad.

Previo a esto también se reportaron otros tres movimientos. Uno de magnitud 2.9 a las 7:30 a.m. al sureste de la ciudad, otro de 3.1 a las 6:06 a.m. y, el primero del día, a las 5:23 a.m. de magnitud 3.1.



Las autoridades no han reportado daños ni heridos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

