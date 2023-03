“¿Te vas a dejar?” fue la pregunta que hizo una presunta mamá de Nuevo León, antes de golpear y arrastrar por el piso a su hija quien posiblemente es victima de bullying en su entidad.



Este hecho quedó registrado en video y en él se observó cómo la mujer reprendió a golpes a la menor de edad mientras la incitaba a no dejarse, por no defenderse y terminó gritándole “usted es una cula, es lo que es”.

Mientras la arrastraba por el piso le decía que era para que se defienda y al levantarse la pateó por la espalda. Al fondo se escuchaba la voz parecida a la de un niño pequeño que lloraba ante la acción violenta.



De acuerdo con la página de Facebook Modas Bip Press, quien compartió este material videográfico, los vecinos del lugar han solicitado a las autoridades de Monterrey que investiguen a la mujer aunque hasta el momento se desconoce el estatus de la denuncia.



Muerte de Norma Lizbeth, víctima de bullying

Cabe recordar que los últimos meses el bullying ha sido uno de los principales temas que ha tomado la opinión publica debido a la muerte de la joven de 14 años de edad, Norma Lizbeth, quien al intentar defenderse en una pelea contra el bullying del cual era victima, perdió la vida por los golpes que recibió.



Otros casos donde se observa cómo estudiante se enfrentan con violencia y acertando golpes peligrosos los unos a los otros se han vuelto tendencia en redes sociales en distintos estados del país.

“Bullying causa ausencia escolar”



Cada mes, 3 millones de estudiantes se ausentan de los planteles por bullying, que en 80 por ciento de los casos no son reportados por los alumnos a los maestros, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



De acuerdo con el organismo, en México, ocho de cada 19 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de agresiones verbales o físicas en las escuelas, lo que coloca al país en el primer lugar a nivel mundial, seguido por Estados Unidos y China.



El reporte Contra el bullying, guía para docentes, alumnado, familias y comunidad escolar, de la CNDH, señala que la violencia entre estudiantes no es un juego.



“Es necesario implementar medidas de prevención, atención y recuperación de quienes la padecen y la ejercen, para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad y fomentar una cultura de paz”, se lee en el texto.



Alma Maldonado, integrante del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, expuso que las agresiones y los ataques dentro de los planteles son un problema que se irá incrementando, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha mostrado interés en el terreno socioemocional de los alumnos.

