Sr. Wok es condenado por no contratar a hombre con VIH

Este 10 de septiembre se dio el fallo ante una tutela interpuesta el pasado 22 de octubre de 2019 a la cadena de restaurantes Sr. Wok. El hombre denunciante asegura que fue discriminado en medio de una contratación laboral por ser portador de VIH.



El señor que fue víctima de discriminación pidió una medida a su derecho a la intimidad, por lo que es identificado con el nombre ficticio Juan en medio del caso.



Juan fue diagnosticado como portador asintomático del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH en el año 2016 pero fue hasta 2019 que se sintió discriminado por una empresa en el momento de la contratación para el cargo de asistente de tesorería.



En medio del proceso de vinculación a la empresa Sr. Wok le realizaron unas pruebas médicas. Según el afectado, al conocer sobre su condición, lo descartaron del proceso y tiempo después le notificaron que otra persona presentaba mejores habilidades para el cargo.



Sin embargo, el hombre sintió que el motivo de su no contratación fue por su condición de ser portador del virus, a pesar de que esta no es una causa o motivo para no vincular a una persona en cualquier organización.



Por tal razón, decidió interponer una tutela en el Juzgado Primero Civil Municipal de Cali que hasta este 10 de septiembre obtuvo un fallo por parte de la Corte Constitucional.



#LaCorteInforma 📰 | Corte exhorta al Ministerio del Trabajo para que atienda oportunamente las quejas en procesos de selección laboral por discriminación y establezca lineamientos para los empleadores.



Sentencia T-031/21: https://t.co/JbYBT67911

M.P. Alberto Rojas Ríos. pic.twitter.com/kkimTWSVc0 — Corte Constitucional (@CConstitucional) September 10, 2021

La Corte evidenció irregularidades tanto por la IPS que realizó los exámenes médicos como por la empresa, ya que la exclusión de Juan se produjo el mismo día en que se tuvo conocimiento de que era portador de VIH. Esto teniendo en cuenta que al día siguiente debía presentar una supuesta prueba de polígrafo a la que nunca fue llamado.



“El fallo concluyó que la IPS evadió los lineamientos constitucionales y legales que la rigen e incumplió los deberes que enmarcan la conducta ética de su actividad al revelar información confidencial relacionada con el estado serológico del accionante”, explicó la Corte en el boletín que compartió en Twitter.



Por otro lado, la empresa no pudo demostrar que el motivo de exclusión en medio de la vinculación fue a causa de pocas habilidades para el cargo. Por tal motivo, la discriminación que denunció Juan no fue desvirtuada por la Corte, que hizo el fallo a favor del hombre.



Así mismo, la entidad judicial exigió al ministerio de Trabajo que atienda oportunamente las quejas en procesos de selección laboral en los que se presente y denuncie discriminación.

