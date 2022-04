El derecho a la libertad de prensa vive un momento extremadamente delicado en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Cuba y México, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la primera reunión semestral, que se celebrará de manera virtual hasta este jueves.



En el último año, 24 periodistas fueron asesinados en el continente,16 de ellos en México, situación que Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, achacó a la falla de los sistemas de protección de periodistas y a la "irresponsabilidad" de políticos y funcionarios de la región de atacar a la prensa.



Para Jornet, este ha sido un periodo cargado de acciones ominosas contra las libertades de expresión y de prensa que, junto al semestre anterior iniciado en abril de 2021, determina un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio, y medios de larga trayectoria, expropiados por gobiernos autoritarios y alejados de toda institucionalidad.



El presidente precisó que ocho periodistas han muerto mientras ejercían su labor en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, idéntico número al de informadores que han muerto en lo que va de año en México.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Foto: EFE/La Voz del Interior/Facundo Luque

Además, hizo hincapié en la actuación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, en su opinión, mantiene sus "estigmatizaciones y burlas" al sector sin tener en cuenta que estos ataques tienen consecuencias graves.



"Suspenda ya todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. Si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente", pidió Jornet al mandatario mexicano.



Pero el caso de México no es la excepción en la región.



También apuntó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por aprobar leyes para restringir el trabajo periodístico y al Gobierno venezolano y a Cuba por sus "ataques sistemáticos" a los medios y sus profesionales.



Y aclaró que la SIP exigirá la liberación de periodistas cubanos que, en su opinión, fueron encarcelados de manera injusta e ilegal.



También se criticaron los ataques a los medios y los comunicadores por parte de políticos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, Jornet mostró además su preocupación por el "acelerado deterioro" de la libertad de prensa bajo el mandato del presidente de Perú, Pedro Castillo.

La SIP critica ataques contra la prensa de candidatos y alcaldes en Colombia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó las "condenables expresiones de funcionarios y candidatos hacia periodistas y medios" en Colombia, destacando, entre otras, el señalamiento del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, a la cadena RCN cuando llamó "neonazis" a sus periodistas.



En su informe provisional que saldrá de la reunión de medio año que comenzó este martes, la SIP recordó que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó un total de 13 casos de estigmatización a medios durante la campaña electoral, de los cuales siete fueron por parte de funcionarios y seis de candidatos al Congreso y la Presidencia.



Entre ellos destacó el de Petro, que "utilizó en Twitter la expresión 'Neonazis en RCN', en alusión a una columna crítica hacia su propuesta en materia de pensiones" y que ya fue denunciada por la FLIP debido a la situación de riesgo en que podría poner a los periodistas de esta cadena con estas acusaciones.



La SIP también mencionó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien descalificó en sus redes la labor periodística del diario "El Colombiano" al publicar a finales de enero una portada falsa de ese periódico con un comentario irónico sin aclarar que lo publicado no era verdad.

Atentados contra la prensa

Así quedó el edificio del ICA tras el atentado con el carro bomba. Foto: Defensoría del Pueblo

Este informe, que está pendiente de aprobación por la SIP, también señala que "las amenazas y los ataques siguen siendo un factor de alarma para el ejercicio de la libertad de prensa" y recuerda que el 3 de abril un vehículo fúnebre persiguió durante varios kilómetros en Bogotá a la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, en un "acto de intimidación".



También recoge el ataque con coche bomba en el pueblo de Saravena, en Arauca (frontera con Venezuela) del pasado 19 de enero en el que disidencias de las FARC atentaron contra un edificio donde tenían sede varias organizaciones sociales, incluidas las instalaciones del medio digital e impreso "Trochando Sin Fronteras" y de la emisora comunitaria Sarare Stereo.



En esta zona, al menos siete periodistas han denunciado amenazas por parte de las disidencias de las FARC y del ELN, que están enfrentados en una lucha territorial que ha dejado decenas de muertos y desplazados en esta parte del país, "con las que buscaban presionarlos para que publicaran información afín a sus intereses".



La SIP también recuerda que el acoso judicial es "una práctica cada vez más frecuente" y aseguró que se han producido varios casos en lo que va de año.



Se trata de la denuncia del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, contra las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, del medio digital Cuestión Pública, por revelaciones que lo comprometen, y otra contra el periodista Carlos Cortés por parte del abogado Abelardo de la Espriella por un tuit en su contra en el que afirma que el letrado "promueve y amplifica la desinformación en Colombia", entre otros.





Con información de EFE

