SIP califica grave el atentado contra la libertad de prensa en Chile

Como “un grave atentado contra la libertad de prensa”, calificó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el saqueo y quema del diario El Mercurio en Valparaíso, que ocasionó cuantiosos daños materiales.



El sábado en la noche decenas de manifestantes que protestaban contra medidas económicas tomadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, irrumpieron de forma violenta al edificio que alberga a El Mercurio, fundado en 1827 y también al periódico La Estrella.



Los manifestantes saquearon e incendiaron el interior; destruyeron oficinas y equipos de trabajo periodístico. Los empleados que se encontraban en el lugar lograron salir ilesos.



Los presidentes de la SIP, Christopher Barnes y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron el "acto vandálico que es un claro atentado a la libertad de prensa en el país".



Barnes, director general del diario The Gleaner, en Kingston, Jamaica y Rock, director del portal La Silla Rota, en Ciudad de México, recordaron que al igual que la semana pasada cuando repudiaron los ataques contra medios en Ecuador, "también exigimos garantías para que la prensa chilena no se convierta en blanco de la violencia”.



Las violentas protestas en Chile se iniciaron tras el anuncio del gobierno sobre el aumento en la tarifa del metro. El presidente Piñera anuló la medida de aumento, pero mantiene en vigencia el estado de emergencia y toque de queda debido al elevado índice de violencia que se presenta en varias ciudades del país.



ELTIEMPO.COM