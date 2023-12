‘Shock’ económico y reducción de ministerios, primeros anuncios de Milei en Argentina

Javier Milei, un economista libertario de 53 años, advirtió ayer a los argentinos que “será necesario hacer un duro ajuste fiscal” que implicará sacrificios y que el país necesita un “shock” (choque) económico que al final “traerá frutos”. Las declaraciones las hizo justo después de asumir la presidencia durante un discurso en la explanada del Congreso en Buenos Aires.

“No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock”, exclamó Milei ante miles de personas que se congregaron para escuchar su primer discurso presidencial.



El mandatario admitió que el plan de choque que aplicará tendrá un impacto negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y la tasa de pobreza e indigencia.



“Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos dos años”, precisó.



Además, ratificó que aplicará un ajuste fiscal del 5 por ciento del PIB que, prometió, caerá “casi totalmente” sobre el Estado y no sobre el sector privado.

Discurso de Milei Foto: AFP

Ajeno a la política tradicional, a la que despectivamente se refiere como “la casta”, el presidente optó por hacer su discurso fuera del recinto del parlamento ante una multitud de seguidores e invitados.



Entre ellos se encontraban varios mandatarios como el chileno Gabriel Boric y el paraguayo Santiago Peña, el ucraniano Volodimir Zelenski y el húngaro Viktor Orban, además del rey de España, Felipe VI.



En su juramentación, siguió el protocolo y juró “por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios”. Luego recibió del presidente saliente, Alberto Fernández, la banda y el bastón de mando. A su lado, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hizo el mismo juramento.



Luego, el mandatario se dirigió a la Casa Rosada (sede de la Presidencia) para saludar a quienes estaban en la Plaza de Mayo.



Lo cierto es que Milei asume las riendas de una Argentina con una maltrecha economía que registra una inflación anualizada de más de 140 por ciento y una tasa de pobreza superior a 40 por ciento.



Para enfrentar esa crisis, Milei propone medidas drásticas en recorte del gasto público, reducción del Estado y liberalización en un país acostumbrado por años a subsidios y déficit.



“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, añadió.

Argentina se prepara para la posesión presidencial de Javier Milei. Foto: AFP

También confirmó que “limpiará” los pasivos del Banco Central y pondrá fin a la emisión monetaria, que a su juicio es la causa de la elevada inflación de Argentina. También firmó un decreto para disminuir la cantidad de ministerios, de 18 a solamente nueve.



La Libertad Avanza, el partido de Milei, es apenas la tercera minoría en el Congreso, lo que le obliga a conciliar con las demás fuerzas políticas muchas de sus reformas. El mandatario tiene, sin embargo, libertad para decidir una devaluación del peso y algunas medidas de reducción del gasto. La dolarización o el cierre del Banco Central, temas centrales de su campaña, quedaron en suspenso a la espera de los primeros resultados de su plan económico.



“La primera prueba de fuego para el presidente será decidir si efectivamente va a cesar la emisión (de dinero) o si adopta una postura más pragmática y el objetivo de no emisión lo deja para más adelante”, comentó el economista Víctor Beker. Finalmente, por el lado de Colombia asistió el canciller Alvaro Leyva, quien le dio un apretón de manos a Milei y fue un sobrio acercamiento entre en nuevo presidente y el Gobierno colombiano.



*Con AFP y Efe