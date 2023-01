La aritsta venezolana Briella, quien dijo en redes sociales que una de sus canciones “era muy parecida” a la Sesión 53 que Shakira lanzó esta semana con el productor Bizarrap, ya tiene abogado.



(Lea aquí: Piqué no está solo: su papá le responde a Shakira tras canción con Bizarrap)



Se trata de Jean Paul Vissepo, un especialista en leyes y asunto musicales que habló en una entrevista para el programa ‘La Mesa Caliente’, de Telemundo.



Aunque Briella ha dicho que “no quiere problemas” con la artista colombiana, y mucho menos demandarla, surgen interrogantes sobre para qué buscó asesorarse con un abogado.



(Vea también: En video: la bruja que Shakira puso mirando hacia la casa de su exsuegra)

“Más que nada ha sido por la polémica. Ambas partes son partes muy serias. Se ha creado una polémica por un tuit que se hizo; hay mucho respeto, pero es simplemente por la polémica. Como dice Briella puede ser una coincidencia y ella no quiere una sensación agridulce. No es una demanda ni nada por el estilo, es solo para arreglar el asunto. Es simplemente para aclarar: si fue una casualidad, fue una casualidad”, le dijo Vissepo a Telemundo.



En otras palabras, lo que dice el representante de Briella es que quieren tener una comunicación directa con el equipo de Shakira para aclarar el porqué de la similitud entre ambas canciones. A propósito, ‘La Mesa Caliente’ le preguntó al abogado si ya hablaron con el equipo de Shakira.

“Estamos en el proceso. Hay mucho respeto, no quiero entrar en detalles sobre esas comunicaciones. En estos casos se trata de llegar a un acuerdo amigable, hay que mirar si algo pasa”, respondió Vissepo tras ser preguntado sobre este punto.



La polémica entre Briella y Shakira se inició el mismo día en que se lanzó la canción de la colombiana que le ha dado la vuelta al mundo. La venezolana grabó un video en redes sociales haciendo una comparación de su canción ‘Solo tú’ y la Sesión 53 con Bizarrap.



En este sentido, la cantante juntó los pedazos en los que se presentaría la similitud y lo dejó abierto a la interpretación de su audiencia. Por su parte, no señaló que se tratara de un plagio, pero sí que utilizaron su música como "inspiración".



“De verdad, si mi canción fue utilizada como inspiración, si se inspiraron de alguna manera me gustaría al menos recibir el crédito porque para mí, como compositor, eso vale demasiado”, señaló.



También expresó que desde pequeña ha sido seguidora de la barranquillera: “Ella ha sido una inspiración. (…). Esto no lo hago para buscar problemas. Soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Bizarrap. Estoy en ‘shock’, no sé qué hacer”.



“Mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok”, destacó, mostrando que uno de los videos publicados en la plataforma superó los ocho millones de reproducciones.

¿Qué opinan los expertos?

Laura Galindo, experta en música de RTVC Noticias, analizó la nueva canción de Shakira y Bizarrap en 'Señal Colombia' y dio su veredicto sobre si hubo plagio o no en el sencillo. Para esto tuvo en cuenta los acordes.



"Ella dice que el coro es exactamente igual y sí, es exactamente igual. Pero les voy a mostrar algo. Resulta que hay una fórmula que existe en la música popular y es el acorde menor con séptima. Con esas notas, si uno las toca en orden con unas notas intermedias que se llaman notas de paso, pues da exactamente esa melodía", dijo la experta mientras hacía la demostración en un piano.

🎶 Una loba como yo no está pa’ tipos como túuuuu 🎶



¿Hubo plagio en la nueva canción de @Shakira? 🤔



Con tres sencillos ejemplos, @LauraGalindoM nos explica clara-mente todo lo que debemos saber sobre los acordes de este tema. pic.twitter.com/acAMkJpNMK — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 13, 2023

"¿Qué pasa? Que eso es una fórmula que han utilizado muchos", concluyó la mujer, quien luego mostró tres ejemplos de lo que hablaba con canciones que fueron lanzadas antes que la de Briella: Recuérdame, de Caín Guzmán; Dangerous in Love, de Secret Number; y Me & the Rhythm de Selena Gómez.



"Como esos tres artistas, Briella y Shakira, debe haber muchos usando la misma fórmula. Es como si acusáramos de plagio a todos los escritores del 'Boom latinoamericano' que hablaran de una tarde con sol canicular", concluyó Galindo, para quien, en definitiva, no hubo plagio.



REDACCIÓN EL TIEMPO