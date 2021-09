Así operaba peligrosa secta donde esclavizaban y abusaban a sus fieles

Durante décadas, la congregación logró captar a personas de carácter influenciable con “mensajes sanadores”, bajo la fachada de un grupo de yoga con aires, también, de ministerio religioso.



Pero lo que comenzó a quedar al descubierto tras el procedimiento del 3 de julio de 2018 en un hotel céntrico de Mar del Plata, Argentina, es una historia de horror: la de una secta que mantuvo dentro de su férreo círculo, en condiciones de servidumbre y esclavitud, a más de 30 personas que, presas de un régimen de terror, eran obligadas a entregar sus bienes y, también, sus cuerpos.



Privación de la libertad, violencia física y psicológica, amenazas con armas e, incluso, abuso sexual y supresión y adulteración de la identidad de menores son algunos de los abyectos actos que la Justicia les imputa a cuatro de los cinco procesados por este caso que, desde el lunes, son enjuiciados en los tribunales federales de la ciudad balnearia.



El líder de la secta no está en el banquillo de los acusados debido a que murió en enero de este año. Habría tenido 15 hijos con al menos seis de las víctimas, y los habría inscripto como vástagos de otros miembros de la congregación.



Según la lectura de los hechos expuesta por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, los procesados Silvia Cristina Capossiello, Sinecio de Jesús Coronado Acurero, Luis Antonio Fanesi y Fernando Ezequiel Velázquez formaron parte de una organización encabezada por Eduardo Nicosia que, bajo la apariencia de un ministerio de yoga, tenía métodos propios de una secta.



“Captó y acogió al menos a 32 personas en situaciones de vulnerabilidad, con el fin de reducirlas a la servidumbre y lograr su explotación económica, sexual y laboral”, dijo el fiscal.



El Ministerio Público de la Nación, a través de su portal institucional ‘fiscales.gob.ar’, precisó que también se les acusó de “abuso sexual agravado, alteración de identidades, acopio de armas y resistencia a la autoridad”

Según datos del Gobierno, el 82 por cientos de las víctimas de trata de personas son mujeres. Foto: iStock

Según la instrucción fiscal, la actividad de esta organización habría comenzado a principios de los años 70, con actividades en Venezuela y en una casa del conurbano. Luego, a partir de 2005, se habrían desarrollado los hechos en Mar del Plata que son objeto del juicio.



Las personas que caían dentro de esta abyecta red tenían características especiales: jóvenes, con adversas circunstancias familiares, bajos recursos económicos y escaso recorrido educativo formal.



Todo ocurría dentro del City Hotel: las víctimas vivían bajo el mismo techo que sus victimarios: no iban a la escuela, no se relacionaban con nadie de afuera, eran vigilados a través de videocámaras y si salían, lo hacían en grupo. No podían ejercer su voluntad.



Según la fiscalía, el líder de la organización “se apropiaba de los bienes de las nuevas víctimas que captaba y quienes trabajaban en el hotel lo hacían a cambio de un valor simbólico de dinero, el alojamiento y la comida, o les hacía creer que era comunitario el trabajo, cuando sólo él se beneficiaba”.



Los fiscales sostuvieron que Nicosia “tenía hijos con las mujeres que captaba; los obligaba a mantener relaciones sexuales entre quien él elegía bajo la excusa de ser un ‘aprendizaje sexual’, no le importaba que se tratara de menores de edad y los filmaba mientras lo hacían”.



“Las torturas físicas y psicológicas también eran parte de la vida cotidiana en el lugar, tanto a menores como a adultos. De modo coincidente, los testigos/víctimas relataron haber sufrido o visto palizas, golpes, estar colgados de una soga por un largo rato, asfixias con agua, simulacros de fusilamientos, picana eléctrica, entre otros tormentos”, publicó oportunamente el Ministerio Público en ‘fiscales.gob.ar’.

Los menores de edad eran sometidos a tener relaciones sexuales y eran grabados. Foto: Johan López/Archivo EL TIEMPO

Silvia Capossiello, que era la pareja del líder de la congregación, “controlaba a los damnificados en ausencia de Nicosia y estaba al frente de la cooperativa administradora del complejo hotelero”.



En tanto, Coronado Acurero “era una persona de confianza de Nicosia, colaboraba en las actividades ilícitas investigadas y el permanente control de las personas damnificadas”, mientras que Fanesi “perteneció a la organización, cuanto menos, desde el año 1973 y participaba del control sobre las víctimas, acompañándose en los viajes dispuestos con el objeto de disponer reubicaciones estratégicamente ordenadas para captar nuevos adherentes al grupo”, además cumplia con la función de recepcionista del City Hotel, convertido en una suerte de “casa del horror”.



Por otro lado, Velázquez está acusado de haber integrado la organización desde sus inicios. Una de sus funciones, en su carácter de psicólogo e instructor de yoga, era “mantener charlas personales con algunas de las personas, y con ello detectar sus vulnerabilidades e inmediatamente informarle a Nicosia, a fin de lograr su captación”, se informó en fiscales.gob.ar.



Velázquez, además, convivió en último término con quien fuera hija biológica de Nicosia y de Capossiello, de quien a la fecha se desconoce su paradero.



De acuerdo a los relatos de las víctimas tomados durante la investigación, Nicosia habría tenido al menos quince hijos e hijas, trece de ellos con seis madres diferentes y los otros dos con dos de sus hijas biológicas. Salvo un caso, los menores de edad fueron inscriptos o registrados como hijos biológicos de otros miembros de la congregación, quienes habrían sido instigados para ello por Nicosia y otros imputados. De esta manera, se alteró y ocultó la verdadera identidad de las personas, y se cometieron falsedades documentales y/o declarativas, informó el Ministerio Público.



Los acusados enfrentan cargos por trata con fines de explotación sexual y laboral agravado, hacer incierto y alterar la identidad de 14 personas menores de diez años, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público, abuso sexual agravado en reiteradas ocasiones de tres víctimas y acopio de armas de fuego y resistencia a la autoridad, entre otros.



Esas armas y decenas de municiones fueron encontradas en el cuarto piso del hotel durante el allanamiento de julio de 2018.

