Sebastián Piñera: extraen helicóptero del expresidente chileno desde el fondo del lago

Tras varias horas del operativo realizado este sábado, la empresa privada Oxxean junto a la Armada de Chile y el Ministerio Público lograron extraer el helicóptero que piloteaba el expresidente Sebastián Piñera al momento de fallecer en un accidente aéreo en el Lago Ranco, publicaron medios locales.



La aeronave fue cubierta con una lona negra y depositada en un camión grúa. En las imágenes se puede ver que sus hélices están dañadas.



Ahora, el fuselaje será trasladado hasta un embarcadero en Futrono, un centro de servicios en la ribera norte del lago Ranco. Allí, la Armada se lo entregará a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que luego lo llevará hasta la Región Metropolitana, específicamente a la comuna de Cerrillos para iniciar las pericias.



La imagen del día en Chile. El momento en que reflotan el helicóptero en el que capotó el presidente Sebastián Piñera. Tomó mucho menos tiempo que el que se había especulado. pic.twitter.com/0uSvQQTPkL — José María Del Pino (@josemdelpino) February 10, 2024

La idea de los investigadores es poder dilucidar la forma en que cayó, por dónde se movió y la velocidad con la que impactó en el lago.



La fiscalía también despachará una serie de oficios, entre ellos, a la empresa fabricante del helicóptero como a los organismos meteorológicos de la zona.



También se buscará aclarar cuáles fueron las últimas mantenciones de la aeronave. A las 9 p.m. hora local de este sábado está previsto que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, entregue detalles sobre el operativo y los pasos a seguir en la investigación.



Más temprano, Bautista Guerrero, uno de los tres sobrevivientes del trágico accidente, reveló cómo se dieron los hechos. “Todo fue muy rápido. Caímos al agua. Y ahí logré abrir la puerta del helicóptero”, recordó el joven de 23 años, hijo del empresario Ignacio Guerrero, que también viajaba en el helicóptero.

🔴 AHORA | Extraen helicóptero del expresidente Sebastián Piñera desde el Lago Ranco



Fue envuelto en una malla protectora para su preservación previo a los peritajes investigativos. Será trasladado hasta Futrono y luego a la RM #CNNChile



📡 En vivo: https://t.co/fIrhX4dBA3 pic.twitter.com/JSzW0DZndT — CNN Chile (@CNNChile) February 10, 2024

“Por poca visibilidad dimos la vuelta donde se podría ver mejor sobre la costa y ahí nos topamos con el agua”. “Abrí la puerta primero, luego me quité el cinturón y, al llenarse el helicóptero, salí. Los auriculares se me salieron solos”, añadió.



Según publicó el diario La Tercera, la aeronave, un helicóptero Robinson R66, alcanzó a elevarse solo 90 segundos. Luego cayó hacia el lado del piloto, o sea del expresidente. Una de las hélices habría tocado el agua, produciéndose la inclinación y caída.



Según Guerrero, todos tenían puestos auriculares requeridos para el vuelo. “Lo último que escuché bien fue que (el expresidente) cambiaría de rumbo. Después pudo haber dicho algo más, pero yo ya no escuché”.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA